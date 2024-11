Giornata di protesta nel Cosentino. Alcune centinaia di persone hanno bloccato la strada statale 106 ad Amendolara. Si tratta di lavoratori impegnati in progetti socialmente utili e di pubblica utilità che chiedono misure volte al loro inquadramento definitivo negli enti in cui lavorano 8foto Ansa). La vertenza, in tutta la Calabria, riguarda 4.500 persone. Nei giorni scorsi, per sollecitare una soluzione, avevano manifestato a Catanzaro le strutture regionali di Cgil, Cisl e Uil, ricevute dal prefetto del capoluogo regionale. La protesta di oggi è stata promossa dalla locale amministrazione comunale. La presenza dei manifestanti ha provocato lunghe code di auto sull'importante arteria stradale.