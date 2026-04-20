Gettate solide basi per le future edizioni della kermesse che si è confermata come un appuntamento di riferimento nel panorama fieristico dedicato al mondo outdoor e ambientale. Il racconto della manifestazione nella puntata di LaC Eventi

Si è conclusa con grande successo Expo Wild, la manifestazione dedicata alla caccia, alla pesca e alle attività outdoor che, dal 10 al 12 aprile, ha animato i padiglioni B1, B2 e B4 di SiciliaFiera, a Misterbianco. Tre giornate intense che hanno registrato un'ampia partecipazione di pubblico, con circa 30mila presenze, confermando il forte interesse per un evento capace di unire divulgazione, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

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Fin dall'inaugurazione, con il taglio del nastro alle ore 11 del 10 aprile, che ha visto la partecipazione dell'assessore regionale all'Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Luca Sammartino, del senatore Salvo Pogliese, del sindaco del Comune di Misterbianco, Marco Corsaro, del comandante provinciale dei Carabinieri, generale Salvatore Altavilla, del capitano di vascello Ernesto Cataldi per la Guardia Costiera e del presidente del polo fieristico SiciliaFiera, Nino Di Cavolo. Expo Wild ha accolto appassionati, operatori del settore e famiglie, offrendo un ricco programma di attività tra stand espositivi, dimostrazioni, momenti educativi e iniziative all'aperto.

Grande apprezzamento anche per gli eventi collaterali, che hanno visto protagonisti percorsi di mountain bike, attività di soft air, iniziative cinofile e prove di pesca dedicate ai più piccoli.

Particolarmente rilevanti i sette convegni in programma, che hanno affrontato tematiche di grande attualità, dalla gestione faunistica alla tutela ambientale, dalla sicurezza alla formazione, fino agli aspetti economici del comparto. Di alto profilo anche gli incontri con istituzioni, università ed enti specializzati, che hanno contribuito a rendere Expo Wild un importante momento di confronto e crescita.

Tra i momenti più attesi, lo spettacolo del tiratore sportivo Raniero Testa, che ha richiamato numerosi visitatori circa 5000, offrendo una performance di grande impatto e coinvolgimento.

«Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto – dichiarano gli organizzatori Rosario Pollerone e Francesco Basile –. Expo Wild ha superato ogni aspettativa, sia in termini di partecipazione sia di qualità dei contenuti. Il grande afflusso di pubblico e l'entusiasmo riscontrato confermano la validità del progetto e l'interesse verso un evento che mette al centro natura, sport e territorio».

«Questa manifestazione – aggiungono – si è dimostrata molto più di una semplice fiera: è stata un vero e proprio luogo di incontro, condivisione e crescita. La collaborazione con il Coni e il coinvolgimento di istituzioni e realtà scientifiche hanno rafforzato il valore dell'iniziativa, sottolineando l'importanza dello sport e della cultura come strumenti di aggregazione e sviluppo».