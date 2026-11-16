Dal 2027 cambia il sistema di finanziamento delle Regioni: più peso al gettito prodotto sui territori e una nuova perequazione ancora da verificare. Tra LEP, autonomia differenziata e mobilità sanitaria, il Sud teme di pagare il prezzo più alto

Per quasi mezzo secolo la finanza pubblica italiana ha funzionato con una regola semplice e mai davvero messa in discussione. Le risorse si assegnano in base a quanto si è speso negli anni precedenti. Si chiama spesa storica ed è il modo più comodo di fare i conti, perché basta guardare il passato. Ha però un difetto che noi commercialisti riconosciamo subito. Nessuna impresa seria costruirebbe il proprio budget ricopiando il consuntivo dell'anno prima. Quello non è programmare, è amministrare l'inerzia. E quando l'inerzia riguarda territori partiti da condizioni diverse, il risultato è che chi aveva di più continua ad avere di più.

C'è un esempio che spiega il meccanismo meglio di qualunque tabella. Nel 2014 i fabbisogni dei Comuni per gli asili nido furono calcolati sui servizi già offerti e non sui bambini da servire. I Comuni che un asilo non l'avevano mai avuto, in gran parte al Sud, si videro così riconoscere un fabbisogno pari a zero, e dunque risorse pari a zero. Ci volle il ricorso di una settantina di Comuni meridionali perché la regola venisse corretta. È la fotografia esatta di come la spesa storica trasformi un ritardo in un destino.

La legge sul federalismo fiscale del 2009 avrebbe dovuto superare questo sistema, sostituendo la spesa storica con i fabbisogni standard e affiancandovi un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, come prevede l'articolo 119 della Costituzione. Per anni quella riforma è rimasta in larga parte sulla carta. Oggi, spinta anche dagli impegni assunti con il PNRR, torna sul tavolo con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, entrato in vigore il 12 agosto.

Il nuovo impianto parte dal 2027. Una serie di trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, tra cui il fondo per il trasporto pubblico locale, viene soppressa e sostituita da una compartecipazione al gettito dell'IRPEF, accompagnata da un fondo che nella fase transitoria svolge anche una funzione perequativa. Solo dopo tre anni entrerà a regime un fondo perequativo alimentato da una compartecipazione all'IVA, pensato per garantire in ogni Regione il finanziamento integrale delle spese legate ai livelli essenziali delle prestazioni.

Detto in termini semplici, le Regioni dipenderanno di più dalla ricchezza prodotta sul proprio territorio. Per chi ha redditi alti è un'opportunità. Per una regione come la Calabria, con redditi tra i più bassi del Paese, tutto si gioca sulla solidità della perequazione. Non a caso la Regione Puglia ha già impugnato il decreto davanti alla Corte costituzionale, con un ricorso depositato l'8 ottobre, e la Conferenza delle Regioni aveva avvertito che il fondo perequativo rischia di non coprire le insufficienze di gettito dei territori più deboli.

Il secondo pilastro sono proprio i livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, cioè i servizi che lo Stato deve garantire allo stesso modo a ogni cittadino, ovunque viva. La legge di bilancio 2026 ha compiuto un primo passo concreto per i servizi sociali, fissando per ogni ambito territoriale una soglia di spesa calcolata sui fabbisogni standard e non più sulla spesa storica. I numeri spiegano perché conta. Al Sud si spendono per questi servizi circa 88 euro per abitante, al Nord circa 180.

Su questo terreno è appena intervenuta la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 182, depositata il 3 novembre, la Corte ha ricordato che il nucleo minimo dei diritti fondamentali prescinde dalle considerazioni finanziarie, mentre i LEP nascono da un bilanciamento con le risorse disponibili. Ha poi chiarito che Regioni e Comuni possono concorrere a finanziarli solo se dispongono di fonti adeguate e perequate, definendo la perequazione un presupposto fondamentale del nostro regionalismo cooperativo. E ha imposto l'intesa con le autonomie territoriali per quantificare i livelli essenziali. È un principio che il Mezzogiorno dovrebbe tenere a mente nei prossimi mesi.

Perché nel frattempo corre l'altra strada, quella dell'autonomia differenziata. Il 13 ottobre il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo alle intese con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, e la Camera le voterà tra il 20 e il 28 gennaio. Per ora riguardano materie che non toccano i LEP, dalla protezione civile alle professioni, fino al coordinamento della finanza pubblica sanitaria. Ma il Rapporto Svimez presentato la settimana scorsa avverte che maggiori competenze sanitarie, senza un'effettiva perequazione, rischiano di rafforzare le regioni già più attrattive e di aumentare la mobilità dei pazienti. La Calabria ne sa qualcosa, con oltre 27 milioni l'anno spesi soltanto per i ricoveri oncologici fuori regione.

Gli altri numeri della Svimez completano il quadro. Dal 2021 il Mezzogiorno ha guadagnato 643 mila occupati, ma appena 70 mila hanno meno di trentacinque anni. In cinque anni il Sud ha perso 154 mila giovani, e secondo l'Istat la Calabria ha il tasso di emigrazione più alto d'Italia, con quasi otto residenti su mille che ogni anno lasciano la regione. Senza una perequazione credibile, il federalismo rischia di accelerare proprio questa emorragia.

C'è però un segnale che vale la pena registrare. Sul principio, ormai, concordano quasi tutti. Il ministro Calderoli rivendica i fabbisogni standard come strumento per superare la spesa storica, e il presidente Occhiuto ha chiesto in questi giorni che il Fondo sanitario nazionale venga ripartito tenendo conto della deprivazione sociale e non più della spesa storica. Il confronto vero, allora, non è più sul se, ma sul come e sull'ordine dei passaggi. Prima si definiscono e si finanziano i livelli essenziali, poi si discute di nuove competenze. È la tesi che Mimmo Bevacqua riassume nel suo recente libro, «Appunti su dieci anni nelle istituzioni», con una formula efficace, prima i diritti, poi la differenziazione.

Resta un ultimo punto, forse il più scomodo. Il superamento della spesa storica conviene al Sud solo se il Sud è capace di usarlo. Chi studia i fabbisogni standard ha osservato che la gran parte dei Comuni commissariati per non aver raggiunto gli obiettivi di servizio, una volta affiancati, ha poi completato i propri programmi. Il problema, dunque, non sono soltanto le risorse, ma anche la capacità amministrativa. Pretendere dallo Stato una perequazione vera è giusto. Attrezzare i nostri enti per spendere bene, misurare i risultati e rendicontarli è altrettanto necessario. Ed è un terreno sul quale i commercialisti, a partire da quanti svolgono le funzioni di revisore negli enti locali, possono fare la loro parte.

*dottore commercialista, pubblicista