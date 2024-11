Il progetto “Scopri le bellezze d’Italia” è realizzato in sinergia con il Fai per omaggiare il patrimonio artistico del Paese

Un progetto per valorizzare il patrimonio artistico italiano, le sue meraviglie e la sua storia millenaria. Attraverso “Scopri le bellezze d’Italia”, Ferrero Rocher in sinergia con il Fai, Fondo ambiente italiano, celebra le opere più suggestive del Paese: l’Arco Augusto a Rimini, il Battistero di Parma, il Castello estense di Ferrara, la Torre degli asinelli a Bologna, la Ghirlandina di Modena, il Mausoleo di Teodorico a Ravenna, Il Castello Miramare a Trieste, il Teatro Politeama di Palermo, la cattedrale di Savona. Ma anche il Duomo di Milano, il Colosseo a Roma e la Reggia di Caserta. Tra i beni di inestimabile valore storico-artistico, la Calabria spicca con i Bronzi di Riace.

Le due statue, rinvenute nel 1972 e datate V secolo aC, simboleggiano il legame con la Magna Graecia di cui sono massima espressione. Al contempo costituiscono un impulso per l’economia regionale. Basti pensare ai centinaia di visitatori che quotidianamente si recano al Museo di Reggio Calabria, ove sono custoditi, per ammirarli. Così come gli altri beni realizzati con i più noti cioccolatini della Ferrero, anche per i Bronzi è stata redatta un’apposita descrizione dallo storico dell’arte Domenico Sedini. G.d’a.