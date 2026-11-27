Succede a Francesco Gatto e indica le priorità del mandato: strategia industriale ed energetica condivisa, rilancio delle aree produttive e tutela della sicurezza sul lavoro

È Antonio Mangano il nuovo segretario generale della Filctem Cgil Calabria. L’elezione è avvenuta nell’ambito dell’assemblea generale di categoria. La proposta è stata illustrata dal segretario nazionale della Filctem Ilvo Sorrentino. Mangano, che in questi anni ha ricoperto il ruolo di segretario organizzativo, succede a Francesco Gatto, oggi segretario generale della CGIL Area Vasta.

«Gli incarichi non sono un traguardo ma una responsabilità: si guarda il lavoro che c'è da fare e ci si rimbocca le maniche. Andremo in continuità con quanto è stato fatto, ma continuità non vuol dire stare fermi», ha affermato Mangano che si è poi soffermato sul piano industriale ed energetico annunciando che la Filctem chiederà alla Regione una strategia condivisa e il Priec (Piano Regionale Integrato Energia e Clima).

«In Calabria produciamo più energia elettrica di quanta ne consumiamo, eppure paghiamo come chi non la produce. Vogliamo – ha affermato - che diventi un vantaggio concreto per le nostre imprese e un motivo per attrarre investimenti. Chi opera sul nostro territorio deve restituire al nostro territorio. Basta bonus a pioggia senza condizionalità: servono risultati, occupazione stabile e di qualità».

Tra le richieste, il rilancio del retroporto di Gioia Tauro, la bonifica e il riutilizzo delle aree industriali, il ruolo delle grandi partecipate e il futuro del servizio idrico con Sorical. Sull'eolico offshore, Mangano precisa: «Non entriamo nel merito della sua realizzazione. Dico solo che, la filiera dovrà portare ricchezza al territorio, con la produzione e la manutenzione delle tecnologie. Abbiamo i porti e le banchine disponibili a Crotone e a Corigliano-Rossano: non abbiamo soltanto il mare, e il valore non può restare altrove».

Ampio spazio alla tutela di chi lavora: «non esiste vertenza, contratto o obiettivo di produzione che valga una vita: si esce di casa per lavorare, non per morire. Salute e sicurezza saranno la priorità del mio mandato, con più prevenzione, formazione e controlli e una vigilanza severa su appalti e subappalti. Se l’intelligenza artificiale aumenta la produttività, il frutto deve andare a chi lavora. Serve un metodo per governare il cambiamento, invece, di subirlo».