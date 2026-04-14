Lo prevede il piano triennale 2026-2028 illustrato dal Cda ai vertici delle società affiliate e controllate. La crescita media annua sarà pari al 2,9%

Più finanziamenti a famiglie e imprese, 439 milioni di euro in tre anni. Lo prevede il Piano strategico 2026-2028 di Cassa Centrale Banca illustrato dal Cda ai vertici delle società affiliate e controllate. In Calabria fanno parte del gruppo Bcc Calabria Nord e Banca Centro Calabria con 20 filiali in 17 comuni, in cinque dei quali rappresentano l’unica presenza di bancaria. Accanto al credito con una crescita media annua dei finanziamenti del 2,9%, il piano strategico triennale prevede una raccolta complessiva in crescita fino a 888 milioni di euro.

Il piano prevede inoltre un significativo impegno in ambito digitale e tecnologico, con investimenti Ict complessivi pari a 300 milioni di euro.

«Il piano strategico 2026-2028 - ha dichiarato Sandro Bolognesi, amministratore delegato di Cassa Centrale Banca - definisce con chiarezza le priorità del gruppo e orienta una crescita coerente con i valori della cooperazione, capace di generare valore economico e sociale nei territori in cui siamo storicamente presenti. Gli investimenti in innovazione, persone e processi, rafforzano il nostro modello mutualistico, consentendo di migliorare la qualità del servizio e di accompagnare in modo concreto famiglie, imprese e comunità locali nei loro percorsi di sviluppo».