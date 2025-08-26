Aumentano le entrate dello Stato ma a pagare sono sempre gli stessi. La Corte dei conti, nella sua relazione annuale sul Rendiconto generale dello Stato, evidenzia i limiti delle azioni ispettive portate a termine nel Paese.

Nel 2024 sono stati effettuati controlli su 129mila contribuenti, appena l’1,4% del totale (9 milioni). Un controllo ogni 71 posizioni aperte. Pochi, secondo la magistratura contabile. Le verifiche effettuate hanno portato alla luce tasse e tributi non pagati per un valore di 72,3 miliardi di euro. Nonostante gli accertamenti e l’avvio delle procedure di recupero delle somme dovute allo Stato, gli incassi effettivi sono stati pari a 12,8 miliardi, il 17,7%, appena, di quanto complessivamente dovuto al Fisco.

Le cartelle esattoriali hanno un incasso fermo al 3,1%: 1,3 miliardi su 40,7 miliardi accertati

«Risulta dunque del tutto evidente - afferma la Corte - come le probabilità di essere concretamente soggetti a controllo siano molto ridotte». I conti dello Stato migliorano e crescono le entrate ma i numeri dell’evasione restano ancora molto elevati. Compreso nel dato generale ci sono le iscrizioni a ruolo, le cartelle esattoriali, che hanno un incasso fermo al 3,1%. Gli importi accertati sono pari a 40,7 miliardi, ma la somma versata nelle case dello Stato è pari a 1,3 miliardi. I mancati introiti vanificano gran parte delle azioni messe in campo dal Governo per recuperare quanto dovuto da imprese e singoli contribuenti. C’è chi si trova nell’impossibilità, anche assoluta, di far fronte al debito fiscale e chi approfitta della situazione. Secondo la magistratura contabile «è altamente probabile» la «correlazione a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva».