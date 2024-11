La giunta ha diffidato la Fondazione Campanella dall’avviare le procedure

CATANZARO - Nuovo sit-in di protesta dei lavoratori della Fondazione Campanella. Stamani alcune decine di dipendenti dei reparti non oncologici del polo di Germaneto hanno manifestato davanti a Palazzo Campanella. Sono 180 i medici, paramedici, amministrativi ed ausiliari che rischiano il posto. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal presidente facente funzioni della giunta regionale, Antonella Stasi. Un’altra delegazione ha chiesto di incontrare il commissario straordinario per l’emergenza sanità, Pezzi. Da Palazzo Alemanni è arrivato lo stop ai licenziamenti. “L’esecutivo – si legge in una nota dell’ufficio stampa – ha ribadito la volontà di perfezionare la transazione elaborata dall’Avvocatura regionale per un ammontare di 29 milioni di euro. Ha invitato l’ufficio del commissario ad acta, tramite il Dipartimento Salute, a perfezionare la transazione nella disponibilità della Regione dei fondi provenienti dalla fiscalità. La Giunta – è scritto ancora nel comunicato – si è inoltre impegnata ad attribuire assoluta priorità alla copertura dei costi della transazione con fondi prossimi disponibili”. Per quanto riguarda il personale, nel comunicato stampa di Palazzo Alemanni viene sottolineato che “verrà utilizzato attraverso Calabria Etica, l’ente in house della regione nell’erogazione di servizi socio-sanitari-assistenziali nelle aziende del servizio sanitario regionale, ovvero all’interno dell’azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro”.