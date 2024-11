Il presidente Falzea e il direttore generale Martina firmano il decreto. Stop alle prestazioni erogate a partire dal prossimo 2 m

Il presidente della Fondazione Campanella, Paolo Falzea, e il direttore generale, Mario Martina, hanno firmato il decreto di sospensione delle attivita' assistenziali della stessa Fondazione. Il provvedimento, emesso in data 19 febbraio, avra' effetto a partire dal 2 marzo prossimo e riguarda tutte le attivita' del polo di eccellenza sanitario.



Il decreto ripercorre il complesso iter tentato per scongiurare la chiusura del polo oncologico catanzarese. Fallito ogni tentativo di salvare il salvabile, anche alla luce di quelle che contestano essere state delle promesse disattese, ai due manager non e' rimasto altro che prendere atto della volonta' dei creditori di non procedere piu' con le forniture senza un piano di pagamento dei debiti.



Impossibile, dunque, proseguire con le attivita', da qui la decisione di sospendere le unita' operative di oncologia medica; oncologia medica con annesso centro di riferimento per il counselling genetico e terapie innovative; gastroenterologia ed endoscopia oncologica; ginecologia oncologica; chirurgia toracica oncologica; chirurgia oncologica; chirurgia plastica ricostruttiva oncologica; anestesia e terapia intensiva oncologica; anatomia



Tutto questo mentre rimane un interrogativo sul futuro del personale e in Procura a Catanzaro pende l’inchiesta sui conti in rosso della Fondazione, che vede indagati il presidente e diversi altri amministratori.