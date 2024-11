Si è riunito oggi, presso la sede della Vicepresidenza della Giunta Regionale, un tavolo operativo interdipartimentale su Fondazione Terina. Si va verso il pagamento di due mensilità

Si è riunito oggi, presso la sede della Vicepresidenza della Giunta Regionale, un tavolo operativo interdipartimentale su Fondazione Terina, alla presenza degli Assessori Barbalace, Roccisano e Viscomi nonché del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Carmelo Salvino, e del Commissario straordinario di Terina, Tommaso Loiero.

E’ stato preso atto che, sulla base di quanto già stabilito dalla Giunta in data 29 aprile 2016, prima dunque dell’avvio dello stato di agitazione dei dipendenti di Terina, il Dipartimento Agricoltura ha adottato, in data 5 maggio, il decreto di trasferimento delle risorse inserite nella legge di bilancio, proposta ed approvata – come è noto – nello scorso mese di dicembre; ciò renderà possibile l’immediato pagamento di almeno due mensilità sulle quattro arretrate, come peraltro già precedentemente assicurato dal Commissario Loiero.

E’ stata poi analizzata una versione provvisoria del piano esecutivo, e della relativa bozza di convenzione, per l’attivazione del laboratorio fitopatologico regionale presso la Fondazione Terina.

L’auspicio è che detta Convenzione possa essere sottoscritta entro il termine di un mese.

L’attivazione del laboratorio segna un primo ed evidente passo per dare seguito alla volontà dell’Amministrazione regionale di riqualificare l’attività della Fondazione in una prospettiva di servizio per l’intero sistema della rete agroalimentare regionale