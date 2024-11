Riceviamo e pubblichiamo la nota dei lavoratori della Fondazione Terina, che proclamano lo stato di agitazione permanente

"I sottoscritti lavoratori della Fondazione Terina, a conclusione dell’assemblea tenutasi in data odierna , hanno deciso a maggioranza di annunciare con il sostegno operativo delle organizzazioni sindacali, la prossima attuazione di uno stato di agitazione , al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla gravissima situazione in cui versa l’unico ente di ricerca della Regione Calabria.



La Fondazione Terina è stata abbandonata e se stessa e posta completamente fuori da ogni politica di sviluppo e di rilancio, nonostante le promesse d’impegno giunte dall’esecutivo.



I suoi 40 lavoratori versano in una condizione di disagio grave, non piu’ sopportabile in un consorzio di civiltà: 5 mensilità arretrate e l’incertezza piu’ totale davanti.



Tuttavia, l’attenzione che il governo regionale sta riservando alla Fondazione Terina non è mai stata così bassa.



Terina è un paradosso inaccettabile .



L’esecutivo avrebbe dovuto applicare infatti la legge di riforma 24/2013 che riguarda l’ente, ma continua a non farlo per ragioni che, dopo tre anni, appaiono oscure e inspiegabili.



Le uniche riforme cui stiamo assistendo sono,invece, i numerosi cambi al vertice dell’amministrazione.



Troppo poco.



E infatti la Fondazione sta andando a picco nonostante la presenza di un’eccellenza tecnologica nel campo della ricerca agroalimentare che lo stesso Presidente Oliverio ha pubblicamente lodato un mese fa in una pubblica conferenza a Lamezia .



I lavoratori hanno avuto in tutti questi mesi un atteggiamento responsabile e fiducioso , sperando che qualcosa cambiasse, sperando che vi fosse un incontro- UNO- tra il Commissario Loiero e il Presidente della Giunta, invece niente.



Evidentemente però , ancora una volta, le istituzioni regionali hanno scambiato il silenzio speranzoso con l’acquiescenza.



Ora però non è piu’ possibile rimanere muti.



Nel rispetto delle regole , attueremo una forma di agitazione che, questa volta, andrà avanti fino all’emanazione dei provvedimenti attuattivi della legge che riforma Terina e che la giunta si ostina da 3 anni a non voler considerare.



Auspichiamo altresì che le risorse che dovrebbe erogare la Regione Calabria siano interamente utilizzate per il pagamento delle spettanze stipendiali fin qui maturate, ben 5 stipendi".