Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 17:30, presso “La Perla del Golfo” di Briatico, si terrà il Forum delle Imprese della Costa degli Dei 2026.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AsNALI).

Il tema dell’incontro sarà: “Impresa, finanza, patrimonio, innovazione”. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per proteggere, finanziare e sviluppare le attività imprenditoriali, con particolare attenzione alla Costa degli Dei e all’intera Calabria.

Parteciperanno imprenditori, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori del territorio provenienti da tutta la Calabria. Si tratta di un’importante occasione di networking e di costruzione di relazioni utili a rafforzare il tessuto economico regionale.

Abbiamo intervistato Antonio Gagliardi, commissario AsNALI di Vibo Valentia.

Come nasce l’idea di organizzare un evento dedicato alla protezione e alla continuità del patrimonio?

L’idea nasce dall’esperienza quotidiana a contatto con famiglie, imprenditori e professionisti che hanno costruito nel tempo patrimoni importanti, ma che spesso non hanno ancora affrontato il tema della loro tutela e trasmissione alle future generazioni. Oggi viviamo più a lungo, le famiglie sono più complesse e i patrimoni sempre più articolati. Per questo abbiamo ritenuto importante creare un momento di confronto e approfondimento per sensibilizzare le persone sull’importanza della pianificazione patrimoniale e successoria. Il nostro obiettivo è aiutare le famiglie a trasformare un tema spesso percepito come delicato in un percorso di consapevolezza e serenità.

Quali sono oggi gli errori più frequenti che le famiglie e gli imprenditori commettono nella gestione del patrimonio?

L’errore più comune è rimandare le decisioni, pensando che ci sarà sempre tempo per affrontare determinati argomenti. Molto spesso manca una visione complessiva del patrimonio finanziario, immobiliare e societario e si sottovalutano gli effetti che una successione non pianificata può avere sugli eredi e sull’impresa di famiglia. Un altro errore frequente è confondere la semplice gestione degli investimenti con la pianificazione patrimoniale: proteggere un patrimonio significa anche organizzarlo, renderlo efficiente dal punto di vista fiscale e garantire che venga trasferito secondo le proprie volontà.

Quanto è importante pianificare per tempo il passaggio generazionale e quali rischi si corrono quando si rimanda questa scelta?

Pianificare per tempo è fondamentale perché consente di mantenere il controllo delle decisioni e di costruire soluzioni coerenti con le esigenze della famiglia. Quando si rimanda, il rischio è che siano gli eventi a decidere al nostro posto. Le conseguenze possono essere conflitti tra eredi, frammentazione del patrimonio, inefficienze fiscali, lunghi contenziosi e, nel caso delle imprese familiari, problemi di governance che possono compromettere la continuità aziendale. Pianificare non significa pensare alla fine di un percorso, ma garantire continuità e stabilità a ciò che si è costruito nel corso della vita.

Quali strumenti innovativi verranno presentati durante l’incontro per garantire tutela ed efficienza nella trasmissione del patrimonio?

Durante l’evento presenteremo un approccio evoluto alla pianificazione patrimoniale che parte da una visione aggregata dell’intero patrimonio familiare. Illustreremo strumenti e soluzioni che consentono di analizzare il patrimonio finanziario, immobiliare e societario, simulare gli effetti successori e valutare l’impatto fiscale delle diverse scelte. Approfondiremo inoltre alcuni strumenti giuridici e patrimoniali oggi particolarmente efficaci, come il testamento, la donazione, le polizze vita, il patto di famiglia, il trust e la holding di famiglia, evidenziandone vantaggi e ambiti di applicazione.

Qual è il messaggio principale che volete lasciare ai partecipanti al termine dell’evento?

Il messaggio che vogliamo lasciare è semplice: il patrimonio non va solo costruito, ma anche protetto e organizzato. La vera ricchezza non è rappresentata esclusivamente dai beni posseduti, ma dalla capacità di trasferire valori, serenità e opportunità alle generazioni future. Pianificare oggi significa evitare problemi domani e garantire continuità a ciò che conta davvero. Non decidere è comunque una decisione, spesso la più costosa. Per questo invitiamo le persone ad affrontare questi temi con consapevolezza, affidandosi a professionisti qualificati e iniziando un percorso di pianificazione prima che diventi una necessità. Il patrimonio si costruisce in una vita, ma la sua continuità si decide molto prima del passaggio generazionale.