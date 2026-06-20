Demetrio Romeo: «Siamo orgogliosi e consaopevoli di quanto sia importante continuare a migliorarsi ogni giorno. Questo risultato appartiene a tutto il nostro team e a tutte le persone che hanno scelto di credere nel nostro progetto»

La Gelateria Trebottoni di Reggio Calabria è stata inserita anche nella Guida Gelaterie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, conquistando per il quarto anno consecutivo il riconoscimento dei Due Coni e confermandosi tra le migliori realtà del panorama nazionale della gelateria artigianale.

Un risultato che assume un significato particolare se si considera il percorso della gelateria reggina. In pochi anni Trebottoni è passata dall'essere una giovane realtà del territorio a diventare uno dei nomi più riconosciuti della gelateria calabrese, attirando l’attenzione di clienti, professionisti del settore e autorevoli guide gastronomiche nazionali.

Alla base di questa crescita c’è una filosofia semplice: raccontare la Calabria attraverso il gelato. Dalle materie prime del territorio ai gusti che hanno contribuito a costruire l’identità della gelateria, ogni proposta nasce dall’incontro tra tradizione, ricerca e innovazione.

In pochi anni Trebottoni è riuscita a ritagliarsi uno spazio tra le realtà più interessanti della gelateria artigianale italiana, affiancando ai riconoscimenti ottenuti dalle principali guide di settore la partecipazione a eventi e collaborazioni contribuendo a promuovere l’immagine di Reggio Calabria ben oltre i confini regionali.

La riconferma nella Guida Gelaterie d’Italia 2027 rappresenta oggi molto più di un premio. È la conferma di un percorso costruito giorno dopo giorno, fatto di studio, investimenti, sperimentazione e attenzione costante alla qualità.

«Quando abbiamo iniziato - dice Demetrio Romeo - essere inseriti tra le migliori gelaterie d’Italia era un obiettivo ambizioso. Oggi poter celebrare il quarto riconoscimento consecutivo ci rende orgogliosi e ci ricorda quanto sia importante continuare a migliorarsi ogni giorno. Questo risultato appartiene a tutto il nostro team e a tutte le persone che hanno scelto di credere nel nostro progetto».

Con la riconferma nella guida 2027, Trebottoni consolida il proprio ruolo tra le eccellenze gastronomiche del Sud Italia e continua a portare il nome di Reggio Calabria all’interno dei più importanti percorsi di valorizzazione del gelato artigianale italiano.