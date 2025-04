Cambio alla guida del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Calabria: è stata eletta presidente Giada Falcone, CEO direttrice della Moema Academy, ente accreditato per la formazione nelle discipline della moda, del make-up e delle arti visive, nonché direttrice artistica e organizzativa della South Italy Fashion Week. Giada Falcone subentra all’uscente Giuliana Furrer.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea regionale del Movimento, svoltasi questa mattina in modalità mista presso la sede di Confartigianato Imprese Calabria, alla presenza del segretario regionale Silvano Barbalace. Vicepresidente è stata eletta Elisabetta Brittelli, espressione di Confartigianato Crotone.

Il Movimento Donne Impresa, promosso da Confartigianato e attivo in tutta Italia, rappresenta una delle anime più dinamiche del sistema associativo, dando voce a 361.000 imprese femminili. Si occupa di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità rosa, sostenere la conciliazione tra lavoro e vita familiare e garantire una presenza forte delle donne nei luoghi decisionali.

In Calabria, sono oltre 4.800 le imprese artigiane femminili attive, pari al 22% del totale delle aziende artigiane regionali. Un dato significativo, che conferma come le donne siano una componente vitale dell’economia calabrese, soprattutto nei settori della moda, dell’alimentare, del benessere e dei servizi alla persona. Donne che con determinazione portano avanti imprese spesso a conduzione familiare, radicate nel territorio e custodi di saperi artigianali unici.

«Essere chiamata a guidare Donne Impresa Calabria è per me un onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Giada Falcone –. Questo incarico rappresenta un’opportunità di crescita personale, ma soprattutto un’occasione concreta per dare voce e forza a tutte le donne imprenditrici calabresi che ogni giorno, tra mille ostacoli, portano avanti le loro attività con passione e coraggio. Credo profondamente nella forza del fare rete, nella condivisione di esperienze e competenze, e in una rappresentanza che sia concreta e vicina ai territori».

«Insieme a tutto il gruppo, costruiremo una programmazione di attività che possa valorizzare le eccellenze locali e dare spazio alle istanze delle nostre imprenditrici anche a livello nazionale. Vogliamo lavorare per creare opportunità reali, puntando sull’accesso ai bandi regionali e nazionali, sulla formazione e sul sostegno all’innovazione. Uno dei nostri obiettivi sarà anche quello di avvicinare i giovani e le scuole all’artigianato e all’impresa, per trasmettere il valore della cultura del lavoro, della creatività e delle radici territoriali. Confartigianato Donne Impresa può e deve essere uno strumento per far emergere nuovi talenti e costruire un futuro più equo e sostenibile per tutte».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla neopresidente vicaria Elisabetta Brittelli: «Siamo orgogliosi, come Confartigianato Crotone, di contribuire alla crescita del Movimento regionale. Ringrazio Giuliana Furrer per l’impronta positiva che ha lasciato e il gruppo dirigente per il lavoro svolto. Con Giada condivideremo un percorso fondato sul gioco di squadra, sulla programmazione di iniziative nei territori e sulla promozione dell’imprenditoria femminile. Porteremo il nostro esempio nelle scuole, tra i giovani, per stimolare lo spirito imprenditoriale anche nei contesti più difficili». Anche con la nuova presidenza, Donne Impresa Calabria si prepara ad affrontare nuove sfide con energia, visione e determinazione, valorizzando il talento e la tenacia delle donne che fanno impresa e costruiscono il futuro del territorio.