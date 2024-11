Il presidente dell'associazione degli industriali Andrea Cuzzocrea lancia un appello ai candidati alle prossime regionali

Gioia Tauro - Lo sviluppo del porto di Gioia Tauro sia al centro del programma di tutti i candidati alle prossime elezioni regionali del 23 novembre. Lo chiede il presidente degli industriali Cuzzocrea, deluso dal comportamento dei candidati in questi primi giorni di campagna elettorale."L'assenza dei candidati è fonte di preoccupazione - ha spiegato -gli investimenti sul porto e sull'area retroportuale sono con ogni probabilità gli unici in grado di garantire una svolta immediata e fondata sull'economia reale del territorio. Apertura e disponibilità a tutti i candidati nell'ambito di una leale e schietta collaborazione istituzionale, affinché la politica economica della Regione sia orientata verso la soluzione dei problemi correlati al porto, e trasformi Gioia Tauro nel capoluogo economico della Calabria. (...) Se la burocrazia continuerà a paralizzare anche i pochi ma concreti segnali arrivati dal mondo politico, le conseguenze saranno drammatiche". Infine Cuzzocrea chiede "un incontro con i candidati alla Regione a Gioia Tauro, per un'analisi comune dei problemi e delle opportunità, per far uscire la Calabria dalla condizione fotografata dall'ultimo rapporto Svimez".