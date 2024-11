Per il quinto anno l'autorità portuale dello scalo calabrese ha partecipato alla fiera ortofrutticola insieme a 3000 aziende provenienti da tutto il mondo

Si è rinnovata, per il quinto anno, la partecipazione dell’Autorità portuale di Gioia Tauro alla “Fruit Logistica”, il salone leader mondiale nella promozione dei prodotti ortofrutticoli che si è svolto a Berlino. L’esposizione curata dall’ente guidato dal commissario Andrea Agostinelli quest’anno ha avuto una notevole importanza strategica, perché coincide con le fasi di avvio dell’iter per la formazione della Zona economica speciale che, come si sa, dovrebbe essere specializzata proprio per il coinvolgimento di aziende del settore agro-alimentare con il varo di una possibile “piastra del freddo” che serva per la conservazione dei prodotti.

Nello spazio messo a disposizione dalla Regione, l’Autorità portuale ha infatti voluto coinvolgere tre aziende già operanti nell’area – ed attive nel settore dell’import/export - in modo da capitalizzare i rapporti commerciali presenti con un occhio a quelli futuri, viste le infinite possibilità offerte da un salone che in questa edizione ha registrato 76.000 visitatori. Le società partner dell’Autorità portuale sono state la “Caronte & Tourist Logistics”, la “Saimare Gioia Tauro” e la “Desi Shipping Services”.