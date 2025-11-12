Pubblicata la graduatoria provvisoria del Programma Strategico PAC 2023-2027: oltre 250 ottengono l’accesso ai contributi regionali per il primo insediamento, con importi fino a 100mila euro a progetto
La Regione Calabria ha approvato la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno presentate nell’ambito dell’intervento SRE.01 “Insediamento giovani agricoltori” del Complemento strategico regionale (Csr) Calabria 2023-2027, parte del Piano strategico della Pac 2023-2027.
L’avviso pubblico, con scadenza il 31 Luglio 2025 ed una dotazione finanziaria complessiva di 40 milioni di euro, si propone di sostenere l’avvio e il consolidamento di nuove imprese agricole guidate da giovani under 41, rafforzando la competitività del settore e favorendo il ricambio generazionale nelle campagne calabresi.
L’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, ha sottolineato come «in appena tre mesi dalla chiusura del bando siamo arrivati alla definizione della graduatoria provvisoria: un risultato che testimonia l’efficienza e l’operatività del dipartimento regionale. È un segnale di competenza e organizzazione che consente di offrire risposte rapide e concrete ai giovani che scelgono di investire nel settore agricolo calabrese. Con l’approvazione di questa graduatoria, la Regione conferma il proprio impegno a valorizzare il capitale umano e innovativo del comparto primario, sostenendo la nascita di nuove aziende agricole moderne, sostenibili e competitive».
La graduatoria è pubblicata sul Burc e sul sito istituzionale www.calabriapsr.it al link https://www.calabriapsr.it/news/2311-psp-2023-2027-csr-calabria-intervento-sre-01-insediamento-giovani-agricoltori-approvazione-graduatoria-provvisor e comprende 565 domande istruite, di cui una parte ammesse a finanziamento e le restanti non ammissibili o non ricevibili. Di seguito l’elenco delle 283 domande ammesse.
1 BIANCO SERAFINO
2 LAFACE DOMENICO
3 AZIENDA AGRICOLA SPERANZA GAETANO
4 DE FAZIO GIAMPIERO
5 PAPALIA FRANCESCA
6 AZIENDA AGRICOLA FABRIZI LUISA
7 ALFANO ALESSANDRO
8 GRANO ROSARIO
9 OLIVERIO FRANCESCO GIOVANNI
10 TANCREDI MARIANGELA
11 BARLETTA LORENZO
12 ADORNATO VINCENZO
13 ROCCA BRUNO
14 AZIENDA AGRICOLA CARPINO DANIELE
15 TORCHIA VALENTINO
16 SPOSATO VALENTINA
17 VESCIO FRANCESCO
18 PERRI LUIGI
19 MALLIMO NICOLA
20 AZIENDA AGRICOLA PUGLIESE MICHELE
21 MODAFFARI DOMENICO
22 SALANDRIA GRAZIELLA
23 LAMALFA MICHEL E
24 AZIENDA AGRICOLA RICHICHI MARIANTONIETTA
25 AZIENDA AGRICOLA CORTESE TOMMASO
26 MADAFFARI ANTONIO
27 GIULIANO FRANCESCO
28 CARUSO IDA MARIA M
29 IACONE DOMENICO
30 MARSALA SERENA
31 NOVELLO VINCENZO EUGENIO
32 CORIGLIANO FERDINANDO
33 GENOVESE FRANCESCO
34 PETRASSO FRANCESCO
35 SIRIANNI MICHELE EMANUELE
36 DEMORO GIOVANNA
37 GENTILE MARTINA
38 PENSABENE GIADA
39 LORIA ALESSANDRO
40 MAZZA GIORGIA
41 MATTACE ERNESTO NICOLA
42 PELLE DOMENICO
43 MUIA' EMANUEL
44 SQUILLACE LUIGI
45 BOVA DANIELE
46 PERRI ELISA
47 SCALISE TOMMASINA
48 PAPALIA SARA
49 CELLINI CLAUDIA
50 TRICOCI SALVATORE
51 ZAGARESE FRANCESCO
52 AZIENDA AGRICOLA TAMBARO THOMAS
53 AZIENDA AGRICOLA SCARPINO PETRONELA
54 TROPEANO ALESSIO R
55 SIRIANNI MARIA
56 LEONE MARIA
57 CARVELLI FIORELLA
58 CAMPISE MICHELE
59 CORRADINO BENEDETTA
60 AZIENDA AGRICOLA MORABITO CARMELO
61 SCUMACE TOMMASO
62 SCALI FRANCESCO
63 RICCELLI GABRIELE
64 CHINDAMO ELSA
65 LATELLA EUGENIO DAVIDE
66 PERRI LUCA
67 SERGI PAOLA
68 IERARDI CARMELO
69 PISANI SALVATORE
70 TARASI FERNANDO
71 LUCA' FRANCESCO
72 STILLITANO SIMONE
73 ROTELLA MARIO
74 AZIENDA AGRICOLA CORIGLIANO GIUSEPPE
75 AZIENDA AGRICOLA DE MARCO GIGLIOTTI ANTONIO
76 AZIENDA AGRICOLA RIZZUTO SABRINA
77 MARTINO GIOVANNI P
78 FUOCO CESARE
79 PERRI MATTIA
80 PRESTA ILARIA IOLE
81 CIRILLO MARCO SOC AGR. CIRILLO TORRE RUSSO SS
82 DUMITRIU ELENA M
83 BONANNO IPPOLITO PIO
84 CANINO NICOLE
85 CAPECCHI FRANCESCO
86 ROMEO MARTINA
87 LATORRE SAMUEL
88 AZIENDA AGRICOLA NIGRO SANTO
89 AZIENDA AGRICOLA BASILE SABRINA
90 CARUSO CRISTIAN
91 MILONE BARBARA
92 MAIOLO WALTER VITO
93 PICCOLI ADELYA
94 BELMONTE LUCIO
95 BELMONTE DANIELE
96 BAGALA' DESIREE' SARA
97 SPANO' MARCO
98 RACCIOPPO DOMENICO
99 IPPOLITO DOMENICO
100 FRANCOMANO AGOSTINO
101 CHIRCHIGLIA CRISTIAN
102 PREZIOSO PIERLUCA
103 AZIENDA AGRICOLA CAMPISE DOMENICO
104 AZIENDA AGRICOLA MATTACE ERNESTO NICOLA
105 MIUSCATELLO SALVATORE
106 MARTINO MARCO PIO
107 LA MALFA MICHELE
108 GARGANO FABRIZIO
109 AIELLO LUIGI
110 MASCARO GIUSEPPE SILEO A
111 GRILLO VITTORIO
112 GRECO FRANCESCO
113 RIZZUTO GIUSEPPE R
114 BRUNO DOMENICO
115 MARRA FRANCESCO
116 AZIENDA AGRICOLA DOTT. GIUSEPPE M. LUPINACCI
117 SPAGNOLO RICCARDO
118 CRISPINO FERNANDO
119 GATTO FRANCESCA
120 MONTELEONE ELENA FILOMENA
121 BIONDO ANTONINO
122 FILIPPO MATTEO
123 SUCCURRO NOEMI
124 FORTE ALESSANDRA
125 SPAGNOLO GIUSEPPE
126 MAMMOLITI GIOVANNI
127 CONDOLUCI MANUEL
128 GUERRISI CHIARA
129 BARBUTO TULLIA
130 MELLACE LUIGI
131 MORACA ALBERTO
132 DOMANICO DOMENICO N
133 ALTOMARE NATALIA
134 PERRI VERONICA
135 MILANO ANTONINO
136 SPAGNOLO SALVATORE PIO
137 PROCOPIO FRANCESCO
138 SALERNO SALVATORE
139 MARCHETTA ALESSIA
140 AZIENDA AGRICOLA CIRO' ANTONIO
141 AZIENDA AGRICOLA GARZO PIETRO
142 AZIENDA AGRICOLA LUCA' FABIOLA
143 SIDOTI BENEDETTO
144 AQUINO LORENZA
145 MINARDI VINCENZO DAVID
146 CALLIPARI DOMENICO
147 PELLE PAOLO
148 RECHICHI ROSAMARIA
149 LAURIA FRANCESCA
150 DE TOFFOL GIULIA
151 NIKORE SIARHEI
152 CHIODO ORLANDO
153 AZIENDA AGRICOLA CISLARIU NICOLETA-ANCA
154 AZIENDA AGRICOLA MODAFFERI SILVIA
155 MANFREDOTTI PAMELA
156 MARMINA STEFANIA MARIA
157 TRAMONTANA ANTONINO
158 CUSCUNA TERESA IMMACOLATA
159 MASANEO ANGELO
160 FOTI ELVIRA
161 ROUSSAFI OUAFA
162 ONOFRIO NADIA
163 SPOSATO GIOVANNI SALVATORE
164 FORNAZAR GIADA
165 FOLINO NICOLA
166 GRECO FRANCESCO
167 POLITI MARIA
168 DEMORO DOMENICO
169 ARMENI CHIARA
170 SCALIA ANTONELLA
171 MERCATANTE LUCA ANTONIO
172 RAGUSA PIERA
173 ROMEO LUCIA
174 AZ. AGRICOLA LENTINI IOLANDA
175 AZ. AGRICOLA CHIRICOSTA NATALIA
176 OLIVERIO ANTONIO
177 ROTI ANGELA
178 GRANDINETTI MARIA FRANCESCA
179 MORELLO VALENTINA
180 CAMMARANO DANIELA
181 MAIO TERESA
182 ANTONIO CAPELLUPO
183 MAZZA FRANCESCA
184 GRISOLIA FRANCESCA
185 LO TORTO MATTEO
186 FALBO FIORENZA
187 REITANO DOMENICO
188 COSENTINO CONCETTA
189 GRILLO GENNARO
190 CARBONARO MARTA
191 MIKIC GAIA
192 AZIENDA AGRICOLA MARCHIO EMILIO
193 AZIENDA AGRICOLA ITALIANO PASQUALE
194 ALGIERI CLAUDIO
195 RIPOLO ANTONIO
196 MANGLAVITI DOMENICO
197 NAPOLI ROCCO ANTONIO
198 ROMEO VITO
199 CARBONE ROCCO
200 TRUNFIO MELANIA
201 NICOLA VARACALLI
202 ROMANO MARIA
203 FEO NATALE
204 FEO ROCCO
205 AMATO DAVIDE
206 CARIOTI PIETRO
207 PERRE GIUSEPPE
208 FEO ROCCO
209 IERACI ANDREA
210 NAPOLI PASQUALE GIUSEPPE
211 GRILLO ALFONSO
212 ROSSI FELICE
213 PERRONE GIOVAN LORENZO
214 PEDULLA ANTONIO M
215 FONTANA ANTONIO
216 SCORDO FERNANDO
217 RULLO SILVIO
218 LEPORINI ANGELO
219 FRANCO VINCENZO
220 BERARDI AURELIO
221 NAPOLI ROSARIO
222 CAPOGRECO GIUSEPP
223 CARULLA CRISTIAN
224 PELLE SEBASTIANO
225 SGRò ANTONIO
226 TRIMARCHI ANTONIETTA
227 CHIARELLA SILVIO
228 ZAPPIA DOMENICO
229 CARUSO FRANCESCO
230 AZ. AGR. VARACALLI SARINO
231 LUCA' VINCENZO GAETANO
232 LOIELO GUIDO
233 ACETO FRANCESCO ANTONIO
234 SCORDAMAGLIA GIUSEPPE
235 BIVONE GIROLAMO
236 DE MASI FRANCESCO
237 IELLAMO MELANIA
238 ORLANDO FABIO
239 SIMONETTA NAZARENO
240 CLEMENTE VITTORIO
241 BALDISSARRO GIUSEPPE
242 FILIPPO CHIMENTI CARACCIOLO DI NICASTRO
243 DEMORO MICAELA
244 IANNELLO ANDREA
245 MARTORANO MARIA TERESA
246 VALENTINO MICHELA
247 RIITANO ANTONIO
248 FORMOSA LUIGI
249 GIOFRE' SERAFINO
250 TAVERNITI FRANCESCO
251 ALIQUò GIUSEPPE
252 MINARDI FRANCESCO
253 TODARELLO LEONARDO
254 PAGNOTTA GIORGIO
255 PERRE ELISABETTA
256 IAZZOLINO PALMA
257 CONDELLO BENITO
258 BUETI DAVIDE P
259 POLITI CARMELA
260 BENINCASA EMANUELE
261 CRISTODARO MARIA DENISE
262 MORELLI PIETRO - AZIENDA PIETRO MORELLI S.S.
263 ALBANESE CARMINE
264 GROSSETTI GIULIA
265 SICILIANO PIO NICOLA
266 MEDIATI ROCCO
267 BROGNO FABIO
268 MAMMONE FRANCESCANTONIO
269 MAFRICI SIMONE
270 ROSSANO GIUSEPPE
271 FURFARO DEBORA
272 CAMPANELLA MARCO
273 ROCCA CARMINE
274 ERRIGO DAVIDE
275 NICOLA FRANCESCO VINCENZO BARDARI
276 TAVERNISI FRANCESCO A
277 ZANGARI ANTONIO
278 CALLUSO GIUSEPPE
279 FIAMINGO TOMMASO
280 LICASTRO ANNA
281 MODESTO VINCENZO PIO
282 DE MASI ALESSIA
283 SAVOIA GIOVANNI