"Radici nel futuro – Innovazione e successo delle aziende locali", questo il tema del convegno che si è svolto nei giorno scorsi al Riva Restaurant. Il dibattito, a cura di PolitiSchool, ha offerto un'importante occasione di condivisione e confronto tra imprenditori locali.

L'incontro ha riunito molti imprenditori calabresi che hanno condiviso le loro esperienze e visioni per il futuro dell'economia regionale. Uno dei principali temi trattati è stato il ruolo dell'innovazione nel garantire il successo e la sostenibilità delle aziende locali. La discussione su queste tematiche ha offerto l'opportunità di esplorare le potenzialità della regione Calabria e di discutere di strategie volte a valorizzare il territorio per contribuire allo sviluppo del turismo locale. Diversi i messaggi dedicati dai protagonisti della conferenza ai giovani universitari presenti, con l'obiettivo di ispirare e incoraggiare i futuri professionisti a credere nel proprio potenziale e nelle loro idee, per contribuire al progresso della propria comunità.

Roberto Gallo, fondatore del Riva, la location che ha ospitato l’evento, ha dichiarato: «Ho avuto il piacere di condividere la mia esperienza con i giovani universitari presenti, spronandoli a credere nelle loro idee, non facendosi vincolare dai giudizi altrui. Spero che ciò possa ispirarli a credere sempre nel loro futuro». Questo sottolinea l'importanza di un dialogo aperto e di mentorship tra le generazioni, fondamentale per incoraggiare la crescita e lo sviluppo personale e professionale dei giovani.

Il dibattito si è, quindi, rivelato un'importante occasione di condivisione, che ha dato a tutti i partecipanti la possibilità di comprendere come, solo attraverso l'impegno condiviso e la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità è possibile costruire un futuro luminoso per la regione e per le generazioni future.