Si terrà dal 9 all’11 luglio, presso l’Azienda Agricola Costantino (Maida, Cz), la nuova edizione di "Global South Innovation", l’ormai atteso forum internazionale promosso da Entopan Smart Networks & Strategies in collaborazione con Harmonic Innovation Group, Impatta, Deloitte, Tech4You, Gruppo Ferraro, eFM, Ebrains, capace di attrarre l’attenzione bipartisan della politica, delle istituzioni finanziarie e di sistema, oltre che dell’industria tradizionale e dell’innovazione.

L'edizione di quest'anno, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Regione Calabria, ha per tema "Verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile: alla frontiera tra passato e futuro, umanesimo e innovazione nell’epoca delle grandi sfide di transizione". L’evento pone al centro il Mezzogiorno d’Italia e il Mediterraneo come snodi strategici per l’emergere di nuovi equilibri globali. In questa prospettiva, si intrecciano il paradigma dell’Innovazione Armonica, le direttrici del Piano Mattei e una visione di cooperazione che rilancia il ruolo dei territori emergenti del Sud del mondo come protagonisti di una nuova stagione di progresso.

A testimonianza della crescente rilevanza dell’appuntamento, che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di 500 ospiti e 50 relatori rappresentanti istituzioni, grandi corporate e startup nazionali e internazionali, Global South Innovation 2025 vedrà l’apertura dei lavori affidata ad Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, e la chiusura a Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio e commissario europeo per gli affari economici e monetari.

Insieme a loro interverranno anche il presidente della Regione Calabria nonché presidente della Commissione Intermediterranea Roberto Occhiuto, i due ex ministri Francesco Profumo, presidente di ISYBank, e Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS, il vice ministro agli Interni Wanda Ferro, il presidente dell’Assemblea parlamentare mediterranea Giulio Centemero, gli ambasciatori del Barhein e dell’India e figure del mondo della cultura e dell’economia come, Luca Meldolesi, Santo Versace, Alessandro Aresu, Emanuele Felice, Lucio Caracciolo, Alec Ross e Maurice Aymard, storico francese allievo di Fernand Braudel, che terrà la lectio magistralis "Mediterraneo e Innovazione".Completeranno il parterre della tre giorni, amministratori delegati di banche, fondi di investimento e grandi player nazionali ed internazionali insieme a delegazioni di paesi ed ecosistemi esteri. Tra questi l’ad di Deloitte Fabio Pompei, il presidente di Monte Paschi Nicola Maione, Santo Versace e moltissimi altri.

Il paradigma dell'Innovazione Armonica, ideato e definito da Francesco Cicione, è il cuore del progetto Entopan e dell’Harmonic Innovation Group: un approccio che integra sostenibilità ambientale, progresso tecnologico, valorizzazione delle specificità locali e responsabilità sociale, puntando a generare benefici concreti e misurabili per la comunità. Un percorso culturale e strategico che vede attuazione, tra l’altro, proprio nell’evento annuale Global South Innovation come momento di condivisione e contaminazione, e nell’operato di “aziende faro” che disegnano strategie di crescita all’insegna dell’Innovazione Armonica con particolare attenzione alla sostenibilità e all'impatto sociale.

Dal 2021, anno della prima edizione, Global South Innovation si è rapidamente affermato come piattaforma di studio e comunicazione, orientata a valorizzare e accelerare lo sviluppo dell’ecosistema innovativo dal Sud Italia verso l’intero Paese, l’Europa e il bacino Mediterraneo, rafforzando la consapevolezza del ruolo geostrategico di quest'area.

Il programma si articolerà su tre giornate ricche di interventi, tavole rotonde e laboratori di co-progettazione interdisciplinari, focalizzati su scenari infrastrutturali e ambientali, energetici, agrifood tech, culturali e creativi, lifescience, digital real estate innovation. Saranno presentati anche le attività ed i risultati dell’Ecosistema Tech4You. L’area Expo offrirà uno spaccato delle innovazioni e dei progetti emergenti italiani più significativi e originali. Sono attesi più di 100 relatori, 80 grandi player, ⁠⁠50 straordinarie startup nazionali ed internazionali, 20 panel tematici, ⁠⁠8 tavoli di lavoro, ⁠⁠3 aree espositive, ⁠⁠3 concerti live, ⁠⁠1 innovation showcase, 1 startup demo e molto, molto altro ancora.

Completano il programma le serate culturali, concepite non come semplice intrattenimento ma come parte integrante della visione che anima Global South Innovation: un’innovazione che dialoga con l’arte, la musica e la bellezza per generare senso, ispirazione e legami profondi con il territorio. Gli appuntamenti: il concerto "Ennio Morricone e le sue armonie", diretto dal Maestro Valeriano Chiaravalle con la Arechi Symphony Orchestra, e la voce solista di Benedetta Caretta e la partecipazione straordinaria del pianista jazz Egidio Ventura, il Conversa Concerto di Tosca “Tra Sud e Futuri” oltre a una performance dedicata al Tango e contaminazioni jazz a cura del pianista Gustavo Gini accompagnato da un quintetto d’archi.

Il programma integrale è consultabile su sitowww.globalsouthinnovation.com