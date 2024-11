Oltre alla Trasversale delle Serre concessi anche 20 milioni di euro per lo svincolo Mileto-Paravati

Il finanziamento del Cipe destinato alla Calabria destina un consistente pacchetto di risorse per la provincia di Vibo Valentia. Infatti su circa 800 milioni di contributi stanziati dalla famosa cabina di regia di cui fa parte oltre al presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, lo stesso presidente Oliverio, circa 150 milioni sono destinati alla provincia dell’antica Monteleone. Estremamente significativo lo stanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione del progetto di collettamento dello svincolo autostradale uscita di Mileto-Paravati. Un’opera questa che capitalizzerà, in maniera positiva, il flusso del turismo religioso legato alla mistica Natuzza Evolo.

Censore annuncia: 128 milioni di euro per la Trasversale delle Serre

Un risultato che mette in evidenza i buoni uffici del parlamentare del Pd, Bruno Censore che sia per questo finanziamento che per quello relativo al completamento della Trasversale delle Serre, non ha mai mollato la presa né verso Roma, né verso la Cittadella regionale. E’ evidente che il ruolo del parlamentare serrese è gradualmente cresciuto in questi anni grazie ad un forte radicamento nel territorio ma soprattutto nella buona capacità di relazione con lo stesso presidente del Consiglio e con gli uomini a lui vicini.

Cipe, sbloccati 800 milioni per opere pubbliche in Calabria