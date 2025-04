La politica economica Trump e le tasse imposte per chi vuole importare prodotti negli Stati Uniti fanno crollare le borse di tutto il mondo e mandano in fibrillazione la politica. Vogliamo chiedere ai nostri lettori se e in che modo sono intimoriti dalle misure del presidente Usa

Grande è la confusione sotto il cielo dell’economia mondiale. Un dato per tutti, solo per stare al traumatico esordio di questa settimana: lunedì mattina, in sole 3 ore, l’Europa ha mandato in fumo 890 miliardi. Era tutto previsto ma forse non in questa entità. Dopo l’annuncio dei dazi di Donald Trump i tonfi si ripetono, uno dietro l’altro. E la politica non sa cosa fare. La premier Giorgia Meloni ha provato a ridimensionare l’allarme nei giorni scorsi mentre dall’opposizione arrivano critiche feroci. Non ultimo l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando che ha scelto la Calabria per lanciare un messaggio netto: «Il governo non ha una linea sui dazi imposti dagli Usa, la loro idea è quella di andare da Trump con il cappello in mano».

Anche la Calabria guarda con timore alle conseguenze dei nuovi balzelli imposti a tutti i Paesi (e anche a un’isola popolata soltanto da foche e pinguini) dall’amministrazione statunitense. Il network LaC ha sentito nei giorni scorsi imprenditori, politici e cittadini per raccogliere gli umori della regione su un tema di stringente attualità. Con il nostro sondaggio vogliamo chiedervi come la pensate sulla guerra economica inaugurata dal tycoon che guida gli Stati Uniti e qual è il vostro grado di preoccupazione per la nuova fase inaugurata dagli Usa e quale dovrebbe essere la risposta dell’Unione europea e dell’Italia.

Per questo LaC News24 ha pensato a questo sondaggio: vorremmo sapere cosa ne pensate, se siete preoccupati dalla politica economica della presidenza Trump o se siete convinti che tutto alla fine si risolverà. Si potrà votare a partire dalle ore 14 di martedì 8 aprile alle 19 di venerdì 11 aprile: si potrà votare una sola volta al giorno ed esprimere una sola preferenza.

Vi aspettiamo, fateci sentire la vostra voce!