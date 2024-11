Al Cibus Parma edizione 2024, che si terrà dal 7 al 10 maggio, anche la Spina Santa di Bova Marina (Reggio Calabria). L’azienda guidata dal giovane imprenditore Bruno Autelitano è famosa per due prodotti in particolare: il Bergotto, prima bibita gassata al Bergamotto, inventata dal compianto Nino Autelitano, padre di Bruno, e il Kaciuto, un amaro di filiera corta che riesce a raccontare con i suoi profumi e il suo sapore inconfondibile l’Area Grecanica dalla quale proviene.

La Spina Santa si caratterizza anche per numerose altre specialità al Bergamotto di Reggio Calabria, imperatore degli agrumi: liquori, creme, succhi, marmellate… Per chiunque volesse raggiungere a Parma i rappresentanti de La Spina Santa, ecco i riferimenti: Padiglione 07-08 - Stand H 010.

Bruno Autelitano è reduce da una recentissima edizione di successo del Vinitaly, a Verona. Il Kaciuto è un amaro che non usa chimica nella propria ricetta, ma è solo un blend di autentici infusi di liquirizia, bucce di bergamotto di Reggio Calabria, finocchietto e alloro. Lo si può degustare a temperatura ambiente o ghiacciato, ed in ogni caso sprigionerà tutti i suoi intensi profumi. La storia del Kaciuto è legata alle prime sperimentazioni di Nonno Bruno, antenato diretto dell’attuale Bruno Autelitano, che in quanto allevatore conosceva bene la ricchezza della biodiversità mediterranea.