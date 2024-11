La Calabria a New York con iGreco per l’evento che celebra il mezzo secolo di successi della scuola di recitazione Lee Strasberg theatre and film institute

«50esimo anniversario del Lee Strasberg theatre and film institute, la Calabria a New York con iGreco per l’evento che celebra il mezzo secolo di successi della scuola fondata dal regista, attore, direttore dell’Actors Studio e padre dell’omonimo metodo di recitazione che ha fatto grande la drammaturgia americana formando attori del calibro di Al Pacino». È quanto fa sapere la responsabile marketing Filomena Greco esprimendo soddisfazione per il successo che l’azienda continua a registrare non solo nel territorio nazionale, ma sempre più all’estero.

I vini calabresi protagonisti dell’evento

La Greco ha rappresentato l’azienda cariatese al prestigioso evento al quale ha partecipato ieri lo star system americano. Sono stati più di 350, su invito esclusivo, infatti, tra attori, registi, produttori, sceneggiatori e operatori cinematografici, gli artisti che hanno preso parte alla kermesse presentata dall’attore Alec Baldwin. Era presente anche Anna Strasberg, moglie di Lee Strasberg, all’evento dedicato alla più grande scuola di attori nel mondo.

Tra i nomi italiani presenti Luca Barbareschi, Vittorio Alliata di Montereale e Manuela Metri.

Savù e Catà sono i vini che l’azienda, ambasciatrice nel mondo del senso della Calabria, ha proposto alla speciale platea in occasione del cocktail ospitato presso la sede della New York University, sulla Whashington Square South e che ha anticipato la cena di gala, impreziosita dall’esibizione sul palco di diversi artisti.

Da Lady Gaga a Matt Damon passando da Johnny Depp ed Angelina Jolie, per citare i più recenti, ma anche Al Pacino, James Dean, Marlon Brando e Julie Harris. Sono, questi, alcuni dei grandi nomi che hanno fatto proprio il metodo ideato da Lee Strasberg, fondamento dell'Actors Studio, evoluzione del metodo Stanislavski, di cui era stato allievo.