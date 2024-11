Il responsabile del colosso svedese Anthony Joseph Iuliano: «L’apertura del Plan & Order Point, il secondo in Italia dopo Torino, segna un’ulteriore tappa nello sviluppo di una strategia che punta a offrire servizi anche in luoghi in cui il marchio prima non c'era fisicamente»

Ikea ha tagliato il nastro del secondo Plan&order d'Italia a Rende, nel centro commerciale Metropolis. Un'attesa durata anni per gli aficionados del marchio svedese che in Calabria mancava e oggi ha spalancato le sue porte gialle e blu al pubblico che ha affollato l'inaugurazione dello store sperimentale.

Anthony Joseph Iuliano, responsabile Ikea per Salerno e Cosenza, ha presentato lo store formato mignon (di 60 metri quadrati) che sarà un punto più smart rispetto ai megastore a cui ci ha abituati il colosso dell'arredamento. «L’apertura del Plan & Order Point, il secondo in Italia dopo Torino - ha detto Iuliano - segna un’ulteriore tappa nello sviluppo di una strategia che punta a offrire servizi anche in luoghi in cui il marchio prima non c'era fisicamente». Continua a leggere l'articolo su CosenzaChannell.it