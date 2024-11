L'afflusso maggiore é stato registrato soprattutto nei centri commerciali, ma l'incremento delle vendite ha riguardato anche i negozi nei centri storici che hanno aderito all'iniziativa. In aumento gli acquisti on line

Ha registrato un aumento notevole l'afflusso di clienti nei negozi di tutta la Calabria in occasione del "Black friday", in cui vengono praticati sconti speciali in tutti i negozi. L'afflusso maggiore é stato registrato soprattutto nei centri commerciali, ma l'incremento delle vendite ha riguardato anche i negozi nei centri storici che hanno aderito all'iniziativa. In aumento le vendite on line.

A Catanzaro nei centri commerciali é stato rilevato, fin dal mattino, un aumento delle presenze. E lo stesso é avvenuto in tutta la Calabria. L'interesse dei clienti si é concentrato soprattutto sui prodotti del settore high teck. Gli sconti praticati dai titolari dei negozi sono stati vari.

In alcuni casi, anche allo scopo di eliminare le scorte di magazzino, si é arrivati a praticare riduzioni di prezzo, soprattutto su alcuni articoli, anche dell'80%. Ci sono commercianti che non escludono di estendere gli sconti praticati oggi a tutto il week-end.