Grande successo di pubblico, nello spazio del Cogal Monteporo Serre Vibonesi all' interno del padiglione Coldiretti ad Expo di Milano

Grande successo di pubblico, nello spazio del Cogal Monteporo Serre Vibonesi all' interno del padiglione Coldiretti ad Expo di Milano.

Numerosi i visitatori che si sono soffermati - dove si è svolta la “Colazione Coldiretti”- e che hanno potuto degustare i tipici prodotti del territorio vibonese.

Il presidente Paolo Pileggi a margini dichiara: “E’ davvero emozionante cogliere la simpatia e l’ entusiasmo verso i nostri prodotti e territori. Tanto interesse, tante domande e la volontà di venirci a trovare presto. Dobbiamo crederci di più e presidiare tutte le "piazze" autorevoli . I nostri sono prodotti andati a ruba in occasione della Colazione Coldiretti offerta ai tanti visitatori“.

Alla conferenza stampa hanno partecipato la Cogal TV, il canale televisivo LaC News, il network televisivo nazionale Matrix Tv, canale specializzato nella divulgazione di fiere ed eventi, la rivista Gusto & Sapori e altre testate giornalistiche.

Grande attesa, nel pomeriggio, per il talkshow che si terrà alle 17-30, durante il quale verrà presentata, dal Cogal Monteporo Serre Vibonesi, “L’offerta culturale, ambientale e gastronomica del territorio vibonese”.

Durante il talk show, moderato dal giornalista Piero Muscari, interveranno il Presidente del Cogal Monte Poro Serre-Vibonesi, Paolo Pileggi, il Presidente della Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro e il Vicepresidente di Slow Food Italia, Lorenzo Berlendis.

A conclusione della manifestazione si svolgerà la cerimonia di consegna del premio del Cogal Monte Poro-Serre Vibonesi a Carlo Petrini, Fondatore di Slow Food e attuale Presidente di Slow Food International.