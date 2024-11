Il presidente non ha dubbi: «È giunta l’ora di accelerare e di lavorare con maggior convinzione per sfruttare al massimo le potenzialità dell'impianto»

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria ha fatto tappa nel Reggino, allo scalo di Gioia Tauro: «Questa mattina - accompagnato dal presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio, l’ammiraglio Andrea Agostinelli - ho visitato il porto di Gioia Tauro, uno degli hub commerciali più importanti del Mediterraneo, una realtà che negli ultimi decenni ha registrato, nonostante l’inerzia della politica, una crescita straordinaria e di vitale importanza per la nostra Regione.

È mia ferma intenzione – aggiunge il governatore - dare ulteriore impulso soprattutto allo sviluppo all’attività retroportuale - ancora non adeguatamente sviluppata -, anche in connessione con la Zona economica speciale, che ci dà grandi opportunità ma che deve essere sfruttata meglio e con una strategia mirata per attrarre gli investimenti».

In tale contesto «il mio governo regionale crede nelle potenzialità del porto di Gioia Tauro, ed anche per questo a fine mese saremo a Dubai, all’Expo, per raccontare al mondo - nel corso del Calabria day - le potenzialità del nostro porto e della nostra Zes: un unicum per il Sud Italia, un vero e proprio corridoio commerciale che ha solo bisogno di essere implementato».

Pertanto «a breve, presso la Cittadella regionale, istituiremo un tavolo operativo con gli assessori e i direttori generali competenti per materia, e con la partecipazione del commissario alla Zes, Federico D’Andrea e dell’ammiraglio Agostinelli. È giunta l’ora di accelerare e di lavorare con maggior convinzione per sfruttare al massimo le potenzialità del porto di Gioia Tauro».