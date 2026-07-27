La media di incassi supera i 10 milioni al giorno. In un anno spediti 100 milioni di prodotti. La Campania è la regina delle vendite con più di 1 miliardo di guadagni

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Le piccole e medie imprese italiane hanno generato vendite complessive per oltre 4 miliardi di euro attraverso il negozio online, con una media di circa 10 milioni di euro al giorno.

Il Sud Italia e le Isole hanno trainato l’e-commerce nazionale, generando da soli oltre il 40% del valore totale delle vendite.

Lo dice il report annuale di Amazon. Nel corso del 2025, le imprese hanno spedito più di 100 milioni di prodotti intercettando una forte domanda sia in Italia che all'estero. L’export ha infatti giocato un ruolo cruciale, superando la soglia di 1 miliardo di euro, a testimonianza della capacità del "Made in Italy" di attrarre i mercati internazionali grazie agli strumenti di visibilità digitale.

Le categorie di prodotti più vendute dalle aziende italiane su Amazon sono casa e cucina, alimentari (Food & Beverage) e design/abbigliamento.

Il sorpasso del Sud: Campania regina delle vendite

Per la prima volta, la ripartizione geografica delle spedizioni vede il Mezzogiorno in netto vantaggio: le imprese del Sud e delle Isole hanno spedito il 43% dei prodotti totali (oltre 50 milioni di articoli), superando il Nord (37%) e il Centro (20%).

A guidare questa classifica regionale è la Campania, che ha superato il miliardo di euro di vendite, rappresentando da sola quasi il 25% del totale nazionale. Con oltre 3.000 Pmi attive, la regione ha spedito più di 25 milioni di prodotti, superando persino la Lombardia per volume di articoli movimentati, nonostante quest'ultima vanti un numero superiore di partner di vendita.

Le altre regioni sul podio

La Lombardia si conferma comunque un pilastro fondamentale, posizionandosi al secondo posto con oltre 700 milioni di euro di vendite. La regione vanta la densità imprenditoriale più alta (oltre 3.500 PMI) e una spiccata vocazione all'internazionalizzazione, guidando la classifica dell'export con circa 200 milioni di euro generati sui mercati esteri.

Al terzo posto troviamo il Lazio, con vendite superiori ai 350 milioni di euro e oltre 10 milioni di prodotti spediti. Seguono nella "top 10" altre realtà dinamiche come la Puglia (quarta con oltre 250 milioni di euro) e la Sicilia (quinta con più di 200 milioni), quest'ultima distintasi per una produttività per singola impresa superiore a quella di regioni come il Piemonte. Nella top ten compaiono, nell’ordine, il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche.

Formazione e Intelligenza Artificiale spingono le vendite

Il successo di queste realtà è supportato da programmi specifici come "Accelera con Amazon" e la vetrina Made in Italy, che oggi ospita oltre 5.500 aziende italiane proponendo 3 milioni di prodotti in 11 Paesi.

Un ruolo determinante è giocato dalle nuove tecnologie: l'intelligenza artificiale generativa sta abbattendo le barriere d'ingresso per le realtà più piccole. Secondo una ricerca di Amazon Ads, il 69% dei responsabili marketing delle Pmi italiane ritiene che l'AI abbia permesso di accedere a canali pubblicitari e audience (come la streaming TV) che fino a tre anni fa erano appannaggio esclusivo delle grandi aziende.

Inoltre, per sostenere specificamente le imprese meridionali, Amazon ha introdotto iniziative come "Amazon Destinazione Sud", offrendo crediti sulle commissioni fino a 500 euro per le nuove Pmi di regioni come Abruzzo, Calabria, Campania, Milose, Puglia, Sicilia e Sardegna che scelgono di puntare sulla vetrina Made in Italy.

Ilaria Zanelotti, Director Seller Services di Amazon Italia, ha sottolineato come questi risultati dimostrino che il digitale sia ormai una leva strategica fondamentale per permettere agli imprenditori italiani di competere globalmente, definendo la performance del Sud come una «storia di talento e determinazione» che contribuisce in modo decisivo all'economia nazionale.