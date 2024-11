'Di Mezzogiorno ormai non si parla più. Il tema è uscito da quei confronti che in altre stagioni ci sono stati’.

Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, ha esordito così nel suo intervento durante il convegno “Il Mezzogiorno per lo sviluppo e la crescita del Paese” organizzato dalla Cisl a Lamezia Terme. Un incontro decisamente focalizzato a cui hanno preso parte il segretario generale della Cisl Calabria Paolo Tramonti, l’ex viceministro per lo Sviluppo Economico Sergio D’ Antoni, Gino Crisci, Magnifico Rettore dell’Unical e Rosario Branda, Direttore di Confindustria Cosenza. A moderare i lavori la giornalista Paola Militano.



«E’ come se si fossero spente le luci sul Sud» ha continuato Oliverio secondo cui il Mezzogiorno è stato solo rapinato. Per il sindacato è necessario un nuovo Patto per l'economia, lo sviluppo, il lavoro e la legalità in Calabria. L'intesa sottoscritta nei giorni scorsi tra le organizzazioni sindacali regionali e Unindustria Calabria va proprio in questa direzione. Secondo il segretario Tramonti, inoltre, è necessario che ci sia un confronto in merito agli enti regionali e alle fondazioni in house della Regione ma è anche importante dare uno stop alle soluzioni tampone e lavorare su una strategia.