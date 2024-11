VIDEO | Giornate calabresi per il ministro consigliere per l'economia e il commercio dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese Li Bin. Prima tavolo tecnico alla Cittadella, poi visita al porto di Gioia Tauro, a Reggio Calabria, a Cosenza fino all'altopiano della Sila

Il ministro consigliere per l'economia e il commercio dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese Li Bin, in Calabria in questi giorni per conoscere il quadro economico regionale e i principali settori su cui si basa la strategia di sviluppo, si dichiara intenzionato a rafforzare i rapporti di cooperazione tra Cina e Calabria. La visita calabrese di Li Bin, che fa seguito a un precedente incontro con il presidente della Regione Mario Oliverio un mese fa a Roma, è partita dalla cittadella regionale a Catanzaro con un tavolo tecnico, per proseguire poi al porto di Gioia Tauro, a Reggio Calabria, a Cosenza fino all'altopiano della Sila.

«La nostra regione – ha detto il vicepresidente della gunta regionale Francesco Russo – registra in questa fase performance superiori al resto del Paese con il +2% di Pil rispetto alla media nazionale che è di +1,5 e un tasso di occupazione nel 2017 pari al +2,6 % rispetto al +1,2 della media italiana. Cresce costantemente nell'export dal 2016 e quest'anno registra un incremento superiore al 20%. In questi ultimi tre anni al governo della regione abbiamo puntato molto sul rilancio delle infrastrutture e dei trasporti e sulla crescita di settori come il turismo, il manifatturiero, l'agricoltura e l'innovazione tecnologica. Ma anche sulla ricerca e l'internazionalizzazione». Russo ha poi presentato al ministro consigliere cinese i principali assi di investimento regionale attraverso il supporto dei responsabili dei settori regionali.

L'incontro con Oliverio

Al termine di una riunione operativa Li Bin ha incontrato il presidente Mario Oliverio: «Siamo una Regione dalle infinite risorse turistiche – ha dichiarato il governatore – con oltre 800 chilometri di coste e un patrimonio culturale e alimentare enorme. Abbiamo tanto da offrire non solo nell'export ma anche negli investimenti territoriali. Ormai manca poco all'avvio della Zes in Calabria e contiamo di ampliare in particolare la capacità produttiva del Porto di Gioia Tauro. Con la Cina inoltre è in via di definizione l'avvio un nuovo collegamento diretto aereo da Lamezia Terme a partire dal prossimo mese di aprile. È importante dunque questo incontro odierno per costruire un rapporto sempre più saldo di cooperazione che ci consente di guardare al futuro ancora con più ottimismo. Grazie – ha concluso Oliverio rivolgendosi a Li Bin – per aver mantenuto la promessa di essere con noi oggi».