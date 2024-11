Un centinaio di tirocinanti Csa del Dipartimento nazionale precari e politiche del lavoro ed un gruppo di precari ex Lsu-Lpu hanno manifestato, a Cosenza, davanti al teatro dove era in programma una manifestazione elettorale alla quale partecipa il vice premier Luigi Di Maio. I manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto «Seimila tirocinanti calabresi vogliamo sapere che fine facciamo». La richiesta che hanno avanzato è quella di incontrare il ministro per fare presente la loro situazione che persiste da tempo e «si interromperà a breve, perché - hanno riferito - sono in scadenza i tirocini».

Abbiamo raccolto le dichiarazioni del vicesegretario nazionale della UilTemp Vincenzo Benito Petrassi e di uno dei tanti precari che avrebbero voluto interloquire con il Ministro del Lavoro. L'intervista a cura di Salvatore Bruno