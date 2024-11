VIDEO-INTERVISTE | Il rappresentante del dicastero dei Trasporti nella città dello Stretto per presenziare alla consegna delle nuove carrozze Intercity: « Per decenni questa regione è stata abbandonata, ora l’attenzione del Governo è massima »

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli è giunto a Reggio Calabria questa mattina per presenziare alla consegna nella stazione centrale delle nuove carrozze Intercity che saranno utilizzate lungo la linea Jonica. Il ministro è arrivato nello città dello Stretto intorno alle 11.15. Ad attenderlo, tra gli altri, il sindaco, Giuseppe Falcomatà, Orazio Iacono e Gianfranco Battisti, amministratori delegati, rispettivamente, di Trenitalia e di Ferrovie dello Stato italiane di Roberto Musmanno, assessore regionale alle Infrastrutture.

«L'Italia riparte se inizia a ripartire il Sud e in particolare la Calabria. Grazie a questi nuovi treni i pendolari calabresi potranno avere maggiore qualità dei servizi, una maggiore puntualità e più confort. Finalmente in Calabria si sta riaccendendo l'attenzione del Governo. L'impegno è mantenere costantemente alta l'attenzione su strade, autostrade, porti, aeroporti, treni. E' inaccettabile che una Regione bella da tutti i punti di vista sia stata abbandonata».

Gioia Tauro e Ponte sullo Stretto

Sulla delicata situazione dei portuali di Gioia Tauro il ministro assicura che «il dossier è aperto. Purtroppo - continua - ho ereditato un ministero con molti dossier aperti e gestiti molto male. Faremo un piano nazionale della portualità. Metteremo regole certe anche sulle concessioni e sono convinto che si apriranno spazi di sviluppo importanti». E sul Ponte sullo Stretto tuona: «È la rappresentazione plastica del fallimento della vecchia politica, la priorità di questo Governo è mettere in sicurezza prima tutte le migliaia di opere che abbiamo. Il ponte sullo Stretto al momento non è una priorità».

Il rappresentante del Governo è quindi salito sul treno Intercity 562 diretto a Taranto. Alle 12.17 è previsto l'arrivo nella stazione di Melito Porto Salvo, da dove, alle 12.30, ci sarà il rientro, con bus dedicato, nella stazione di Reggio Calabria Centrale.