L’intesa adottata a Strasburgo a larga maggioranza prevede un collegamento tra Villa San Giovanni e Messina nelle linee guida per lo sviluppo della Rete Ten-T: «Opere da terminare entro il 2030»

Via libera del Parlamento europeo alle linee guida aggiornate per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), che collega oltre 420 grandi città dell'Ue.

L'intesa raggiunta con gli Stati membri a dicembre - adottata a Strasburgo con 565 voti a favore, 37 contrari e 29 astenuti - prevede, tra i punti, l'inclusione di un riferimento allo Stretto di Messina, per aggiungere al cosiddetto corridoio “Scandinavo-Mediterraneo” un «collegamento fisso o un Ponte» per collegare Villa San Giovanni a Messina, che potrebbe dunque accedere ai finanziamenti europei.

Tra i progetti italiani ci sono le tratte ferroviarie ad alta velocità Milano-Treviglio-Verona e Bologna-Ancona-Pescara-Foggia, oltre a collegamenti europei come il tunnel di base del Brennero, che collega l'Austria e l'Italia. «Questi principali progetti di infrastrutture di trasporto sulla rete centrale Ten-T dovranno essere completati entro la fine del 2030», specifica il testo, per «garantire una rete globale entro la fine del 2050». Inoltre, con l'obiettivo di «accelerare l'implementazione del progetto in tutta la rete, viene introdotta una scadenza intermedia del 2040».