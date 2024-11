Il porto di Gioia Tauro è rientrato nella piena operatività, con l'attracco alla banchina est della motonave Msc Elaine, finita due giorni fa sugli scogli artificiali a protezione della bocca di porto per cause in via di accertamento, mentre riprendeva la navigazione verso Malta.

Le condizioni meteo marine, caratterizzate per tutta la giornata di ieri dal forte vento di ponente, avevano imposto temporaneamente il fermo della nave in rada dopo il disincaglio. Stamane, dopo il passaggio della perturbazione, la Msc Elaine è stata ormeggiata in assoluta sicurezza. Le operazioni sono state coordinate dal comandante della Capitaneria di porto, capitano di Fregata Vincenzo Zagarola.