Attivata la nuova illuminotecnica al parco Grazia Deledda e al parco Remì, frequentati da famiglie e bambini

Nell’ambito della riqualificazione urbana del verde e degli spazi liberi aperti che l’Amministrazione comunale sta portando avanti alla presenza del sindaco Mario Occhiuto e dell’assessore all’Ambiente Carmine Vizza, sono stati illuminati i nuovi impianti del parco Grazia Deledda e, a seguire, quelli del parco Remì di via Roma dove un tempo sorgeva lo stadio Morrone.

«Aggiungiamo opere a opere – ha affermato il sindaco Mario Occhiuto – Infatti, dopo la nuova illuminotecnica già realizzata al parco Nicholas Green, alla Villa nuova e all’ingresso autostradale di Cosenza Sud, abbiamo portato a compimento i lavori dell’illuminazione in altri due parchi molto frequentati in particolare dai bambini e dalle famiglie. Si tratta di interventi che non hanno soltanto lo scopo di rendere più belle queste aree – ha aggiunto – Il nostro intento è migliorare anche il livello di sicurezza dei luoghi pubblici affinché i cittadini possano sentirsi più tranquilli e fruire nelle ore serali delle villette all’aperto».