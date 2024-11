Lunedì 29 luglio, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) undicesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite dell'undicesima puntata Matteo Tubertini, Ceo di Guglielmo Caffè, uno dei marchi più conosciuti dell'agroalimentare calabrese. Matteo Tubertini ha fatto il punto sul mondo del caffè, con ampi richiami alle importazioni da Paesi lontani (America Latina, Asia), al mutamento degli stili di vita e dei gusti dei consumatori, all'evoluzione delle tecnologie, agli effetti della globalizzazione. Si pensi, ad esempio, all'introduzione delle cosiddette cialde o capsule, oppure alla crescita di consumo di caffè dovuta all'espansione di multinazionali del settore in ogni angolo del pianeta. Tubertini si è anche soffermato sulla storia della Guglielmo Caffè e sull'espansione dell'azienda all'estero. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.