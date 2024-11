Un’assemblea dei soci Confcommercio Cosenza operanti nel territorio silano molto partecipata si è tenuta nella la sede del Parco nazionale della Sila. Il punto all’ordine del giorno- riporta una nota stampa - è stata la costituzione dell’Associazione territoriale Confcommercio Sila Grande alla cui guida è stata letta per acclamazione Antonella Tarsitano, imprenditrice del settore alberghiero e già membro del consiglio direttivo del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Cosenza. Molto soddisfatto del risultato raggiunto, il presidente di Confcommercio Klaus Algieri, che nel congratularsi con la neo presidente ha aggiunto: «La costituzione di questa nuova associazione territoriale ci consente di portare rappresentanza ad un territorio in grande crescita fatto di imprenditori che hanno voglia di fare per rilanciare l’immagine della Sila. È importante però che tra gli imprenditori ci sia collaborazione e non individualismo perché solo facendo rete si riesce a crescere in modo strutturato e forte. Noi da parte nostra metteremo a disposizione delle imprese la nostra struttura aiutandole ad intercettare tutte le opportunità di finanziamento che possono essere utili alla loro crescita».





I programmi e le idee

Già pronta a mettersi a lavoro la neo eletta presidente Tarsitano che in primis ha ringraziato il presidente Algieri per la fiducia accordatagli e successivamente ha aggiunto: «La nostra squadra è pronta a portare sul territorio il messaggio e lo spirito di lavoro di Confcommercio. Già subito dopo le festività natalizie programmeremo una serie di incontri in modo da poter raccogliere le esigenze degli imprenditori sparsi in tutto l’altopiano silano. Tra i primi punti che affronteremo ci sarà sicuramente quello degli impianti di risalita di Lorica, dove ad oggi ancora non riusciamo a capire chi sia l’interlocutore con cui dobbiamo interfacciarci». Nel corso dell’assemblea sono stati eletti anche i componenti del direttivo che supporteranno la presidente nel lavoro di rappresentanza del territori: William Lo Celso albergatore di Camigliatello Silano; Francesco Lico titolare di diverse strutture sportive a Lorica; Antionio Martino di San Giovanni in Fiore e titolare dell’Asd Cammina Sila; Antonio Morrone ristoratore di Lorica; Giuseppe Mirachi titolare di negozi di abbigliamento; Federica Falcone ristoratrice di Camigliatello Silano.

L’assemblea è stata aperta dai saluti del direttore dell’Ente parco Giuseppe Luzzi che ha portato i saluti del neo commissario Francesco Curcio. Vi hanno inoltre preso parte la presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Cosenza, Anna Gallo e del Gruppo Giovani Imprenditori, Pietro Pietramala.