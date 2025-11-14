I fondi serviranno per sostenere fattorie sociali e didattiche, agriturismi e piccoli impianti di trasformazione, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo sostenibile

Nuova linfa per agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali arriva dalla Regione Calabria che ha pubblicato la graduatoria definitiva de “L’Avviso Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole” (Misura 6, Intervento 6.4.1) del Programma di sviluppo rurale 2014-2022.

L’iniziativa mira a rafforzare il sistema delle imprese agricole calabresi favorendo lo sviluppo di attività connesse e complementari a quella principale. Il bando sostiene, in particolare, interventi finalizzati alla creazione o all’ammodernamento di Fattorie sociali, che offrono servizi di agricoltura sociale e inclusione; Fattorie didattiche, impegnate in percorsi di educazione ambientale e alimentare; Piccoli impianti di trasformazione e spazi aziendali per la vendita diretta di prodotti; Agriturismi, come strumento di valorizzazione del territorio e dell’accoglienza rurale.

La graduatoria definitiva, predisposta da Fincalabra a seguito dell’esame delle istanze di riesame, individua le aziende ammesse a contributo per un importo totale di circa 1 milione di euro che consentirà di sostenere progetti che puntano a diversificare le fonti di reddito aziendale, migliorare la qualità dei servizi offerti e promuovere la multifunzionalità come leva di sviluppo sostenibile per le aree rurali.

«Questo bando rappresenta un tassello importante della nostra strategia per rafforzare la filiera agrituristica e la multifunzionalità delle aziende agricole calabresi – ha spiegato l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo -.Investire su fattorie sociali e didattiche, agriturismi e attività di trasformazione significa creare valore aggiunto, occupazione e presidio del territorio».

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul portale www.calabriapsr.it, dove è consultabile l’elenco completo delle domande ammesse e non ammesse a finanziamento.