Domanda in crescita in ambito scientifico-tecnologico, tecnico-professionale e formazione Its Academy. Ecco l’elenco completo degli indirizzi di studio e delle professioni più ricercate

Nei prossimi 5 anni in Calabria serviranno 91mila lavoratori. Lo dice lo studio sulle previsioni dei fabbisogni occupazionali professionali in Italia a medio termine (2025-2029) realizzato dal Sistema informativo Excelsior di Unioncamere. La richiesta maggiore arriverà dalle imprese e dalla Pubblica amministrazione. Le prime con una quota pari al 65%, la seconda con una quota pari al 30%. Il restante 5% riguarderà il lavoro autonomo. In uno scenario oltremodo positivo di espansione della domanda, previsto sempre dallo studio di Unioncamere, il numero delle figure ricercate potrebbe arrivare a 105mila. Il fabbisogno occupazionale, sostiene lo studio, crescerà al Sud e nelle Isole in maniera più accentuata rispetto al Centro ed al Nord Italia per effetto degli investimenti del Pnrr con numeri importanti nel settore delle costruzioni e del turismo. In Calabria nei prossimi 5 anni la domanda sarà maggiore del 3,5%. Come nel resto del Mezzogiorno, le sostituzioni di personale saranno maggiori nel settore privato rispetto alla Pubblica amministrazione e al lavoro autonomo. Le regioni del Centro, del Sud e le Isole presentano poi una più alta incidenza di personale dipendente over 55 sul personale fino a 35 anni. La Calabria ha una percentuale pari al 70%, contro l’82% della Basilicata e della Sardegna ed il 63% della Campania. In Italia la ricerca di nuovo personale si concentrerà sui laureati in materie scientifico-tecnologiche, sui diplomati Its Academy, in materie tecnico professionali o nei licei o sui diplomati con titolo di formazione professionale triennale o quadriennale.

Una parte rilevante della ricerca di personale riguarda le professioni intellettuali e scientifiche di elevata specializzazione

Saranno richieste elevate competenze digitali e le professioni informatiche avranno il sopravvento sulle altre. In Calabria, secondo Unioncamere, nei prossimi 5 anni la domanda interesserà soprattutto i servizi alle persone, il commercio e i servizi alle imprese.

L’elenco dei fabbisogni totali suddivisi per grandi gruppi professionali

Servizi alle persone 21.100

Commercio 15.700

Servizi alle imprese 14.600

Servizi generali della Pubblica amministrazione e assicurazione sociale

obbligatoria 12.400

Costruzioni 10.100

Servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici 6.800

Industria manifatturiera e Public Utilities 6.500

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.700

Il settore impiegatizio mantiene una quota dominante. Secondo Unioncamere, in Calabria un numero quasi equivalente di profili occupazionali andrà a coprire i fabbisogni dei due principali macro-settori economici i cui si muoverà la ricerca di personale: da una parte le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (18.200) e le professioni tecniche (15.000), dall’altra il lavoro d’ufficio (11.700) e le professioni commerciali e nelle attività dei servizi (21.700). Secondo Unioncamere artigiani, operai specializzati e agricoltori andranno ad occupare altre 10.500 posizioni, mentre 2.800 saranno aperte ai conduttori di impianti e agli operai di macchinari fissi e mobili. Una quota pari al 7,5% della ricerca di personale riguarderà professioni non qualificate. Infine Unioncamere prevede il potenziamento degli organici delle forze di polizia con 300 nuove immissioni in ruolo.

A laureati e diplomati saranno richieste elevate competenze digitali e propensione alla green economy

Per quanto riguarda la formazione scolastica ed universitaria, in Calabria lo studio sulle previsioni dei fabbisogni occupazionali professionali prevede questi numeri: 1) formazione universitaria, Afam e ITS (34.800); 2) istruzione secondaria (44.900); 3) formazione inferiore al secondo ciclo di istruzione (11.600).

Indirizzi di studio secondo il fabbisogno occupazionale in Calabria

Università

Indirizzo economico 5.300

Indirizzo sanitario e paramedico 5.200

Indirizzo insegnamento e formazione 3.900

Indirizzo ingegneria (escl. ingegneria civile) 3.500

Indirizzo giuridico 2.800

Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) 1.700

Istruzione secondaria

Diploma di scuola secondaria superiore tecnico-professionale

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing 5.600

Indirizzo turismo, enogastronomia e ospitalità 3.500

Indirizzo costruzioni, ambiente e territorio 2.100

Indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 2.000

Indirizzo informatica e telecomunicazioni 1.900

Diploma di scuola secondaria superiore Licei

Indirizzo liceale (classico, scientifico, scienze umane) 2.400

Indirizzo artistico (liceo) 1.200

Indirizzo linguistico (liceo) 700

Qualifica di formazione o diploma professionale

Indirizzo ristorazione 2.800

Indirizzo edile 2.500

Indirizzo servizi di vendita 1.600

Indirizzo elettrico 1.600

Indirizzo trasformazione agroalimentare 1.300

Formazione inferiore al secondo ciclo di istruzione

Licenza di scuola media inferiore 11.600