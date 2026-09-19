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Il prezzo del gasolio arriva a sfiorare i 2,9 euro al litro in autostrada e supera la soglia dei 3,1 euro sulla rete ordinaria. Tra i casi segnalati dal Codacons c’è anche la Calabria: a Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, l’ultimo prezzo comunicato al ministero delle Imprese e del Made in Italy indica il diesel a 3,189 euro al litro in modalità servito.

Il dato è contenuto nel monitoraggio dei listini comunicati dai gestori al Mimit effettuato dall’associazione dei consumatori, che chiede al ministero di verificare la situazione e soprattutto di chiarire se i valori più elevati siano effettivamente applicati agli automobilisti oppure siano il risultato di errori nella comunicazione dei prezzi.

Nel frattempo, riferisce il Codacons, l'Antitrust avrebbe comunicato di «non rilevare irregolarità».

Gasolio a 3,189 euro al litro nel Crotonese

È il caso di Belvedere di Spinello quello che porta la Calabria tra le località finite sotto la lente dell'associazione.

Secondo l'ultimo aggiornamento comunicato al Mimit, un impianto del comune crotonese indica il gasolio normale a 3,189 euro al litro al servito. Ancora più elevato il prezzo comunicato per il prodotto denominato «Oro Diesel», pari a 3,269 euro al litro.

Il Codacons definisce questi numeri anomali e chiede al Mimit di fare chiarezza, verificando se si tratti di prezzi realmente praticati oppure di possibili errori nella trasmissione dei dati.

Il caso calabrese si inserisce in un quadro di forti rincari segnalati dall'associazione in diverse aree del Paese.

In autostrada il diesel sfiora i 2,9 euro

Nel monitoraggio effettuato tra il 18 e il 19 settembre sulla rete autostradale, il gasolio servito arriva a 2,899 euro al litro su tre tratte: A11, A12 e A21. Sulle stesse tratte la benzina supera i 2,7 euro.

Sono complessivamente 13 le autostrade nelle quali, secondo il Codacons, alcuni impianti presentano prezzi del diesel superiori a 2,8 euro al litro.

Tra i valori più elevati vengono indicati 2,874 euro sulla A4 Milano-Brescia, 2,864 sulla Tangenziale di Napoli, 2,859 sulla A14 Bologna-Bari-Taranto e sulla A22 Brennero-Modena. Seguono i 2,844 euro della diramazione A8/A26, i 2,839 euro della A1 Milano-Napoli, i 2,829 euro della A15 Parma-La Spezia e della A24 Roma-L'Aquila, i 2,819 euro della A13 Bologna-Padova e i 2,814 euro della A5 Aosta-Quincinetto.

Ancora più alti i prezzi del gasolio speciale, che arrivano a 3,048 euro al litro sulla A4 Venezia-Trieste e a 3,019 euro sulla A21 Torino-Piacenza.

Il Codacons: «Il Mimit faccia chiarezza»

Proprio la presenza di valori così elevati spinge l'associazione dei consumatori a chiedere un controllo sui dati.

Oltre al distributore di Belvedere di Spinello, il Codacons segnala infatti anche sei impianti Ip della provincia di Cuneo che hanno comunicato un prezzo di 3,103 euro al litro per il diesel normale.

Per l'associazione, il ministero deve verificare se i prezzi indicati nei sistemi di comunicazione siano effettivamente quelli applicati alla pompa oppure se possano essere dovuti a errori di trasmissione.

Sul fronte dei controlli, il Codacons riferisce che l'Antitrust non avrebbe rilevato irregolarità.

La questione resta dunque legata anche alla verifica dei singoli listini: nel caso calabrese, il dato di 3,189 euro al litro a Belvedere di Spinello è quello comunicato al Mimit e non consente, da solo, di stabilire se sia stato effettivamente pagato dagli automobilisti.