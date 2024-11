Sempre al fine di preservare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie, il Gruppo AZ Spa ha nuovamente deliberato la chiusura di tutti i punti vendita Coop e Ipercoop della Calabria (affiliati compresi) domenica 5 aprile.



«Si ricorda, altresì, - si legge in una nota - che anche la domenica successiva (12 Aprile) i nostri punti vendita rimarranno chiusi al pubblico, in quanto è la Santissima Pasqua. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i lavoratori che, in questi giorni, non si sono risparmiati per aiutarci a mettere in atto tutte le disposizioni affinché i nostri consumatori potessero accedere ai punti vendita in totale sicurezza».