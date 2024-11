Il 2022 segnerebbe un incremento dei flussi turistici in Calabria: oltre 6,5 milioni di presenze e poco più di 1,4 milioni di arrivi, con una crescita rispettivamente pari al 27,3% e al 22,8% rispetto all’anno precedente. Segnali in ripresa, dunque, per il settore turistico regionale anche se ancora al di sotto dei risultati registrati nel 2019, con un -31,3% di presenze e un -28,1% di arrivi. Effetto traino anche sulla spesa turistica che, in valore assoluto, supererebbe i 500 milioni di euro con un incremento del 5,4% rispetto al 2021. Sono i dati di Demoskopika snocciolati questa mattina durante una conferenza stampa a Serra San Bruno, alla presenza del presidente dell’istituto di ricerca Raffaele Rio e del sindaco del centro montano Alfredo Barillari. Anche la città della Certosa, è stato evidenziato, registra una tendenza positiva: + 16,9% di pernottamenti rispetto al 2020.

Nel 2022, la Calabria risulta tra le destinazioni turistiche a posizionarsi, nelle indicazioni di coloro che hanno dichiarato di trascorrere una vacanza in Italia (75,8%), in un livello di interesse medio-alto, in compagnia di Toscana, Trentino-Alto Adige, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Rilevante il livello di appeal, inoltre, della destinazione: circa 8 italiani su 10 che dichiarano di conoscerla esprimono il loro interesse a visitarla. Altrettanto significativo anche l’indicatore della fidelizzazione: il 93,9% degli italiani che si è recato in Calabria per una vacanza o per un viaggio, almeno una volta negli ultimi anni, ci ritornerebbe nuovamente.

Tra i driver vincenti del livello di reputazione regionale figurano il clima, un buon rapporto prezzo/qualità dell’offerta, la risorsa mare. E, ancora, la ricchezza naturalistica dei parchi, la tradizione enogastronomica e l’innata accoglienza dei calabresi. Sul versante opposto, le principali criticità da affrontare con una programmazione consapevole, secondo gli italiani, riguardano l’offerta sanitaria, i servizi di informazione per i turisti, il potenziamento infrastrutturale e i servizi di trasporto.

E sul versante della promozione? L’agenda suggerita dal mercato non lascia spazio a dubbi: passaparola (30,1%), utilizzo strategico degli spazi pubblicitari offerti dalle Online Travel Agencies (19,6%) e l’impiego pianificato dell’attività di blogging e del social media marketing (18,5%).

Focus su Serra San Bruno: flussi turistici in crescita rispetto al 2020

Quasi mille arrivi e oltre 1.800 presenze per il 2021. È questa la stima di Demoskopika sui movimenti turistici a Serra San Bruno con un incremento rispettivamente pari al 14,3% e al 16,9% rispetto al 2020. Quasi recuperato il gap con il 2019 per quanto riguarda gli arrivi (-8,9%) mentre risulta ancora rilevante lo scostamento rispetto ai pernottamenti del 2019 (-44,5%). I turisti stranieri pesano per circa il 20 per cento sul totale complessivo provenienti principalmente da quattro paesi: Austria, Francia, Germania e Svizzera. Sul versante italiano, la destinazione serrese è trainata prioritariamente dai calabresi (mercato interno), dai pugliesi, dai siciliani. E, ancora, da Lombardia, Lazio, Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Queste realtà di provenienza dei vacanzieri rappresentano ben l’82,8 per cento del totale dei turisti che hanno scelto Serra San Bruno per trascorrervi una vacanza.

Negli ultimi 8 anni, inoltre, il flusso dei clienti registrato nel complesso degli esercizi ricettivi nel territorio comunale di Serra San Bruno è stato pari a oltre 10.114 arrivi e 30.603 presenze, con un periodo medio di permanenza di 3,1 notti. Demoskopika, inoltre, ha stimato una spesa turistica generata per il territorio pari a quasi 4 milioni di euro.

L’offerta ricettiva

Incrociando i dati relativi alle strutture ricettive (l’offerta) con i flussi turistici (la domanda), si possono ottenere informazioni importanti riguardo il grado di utilizzo delle strutture rispetto alla loro capacità ricettiva potenziale. Un valido metodo sintetico è rappresentato dall’indice di utilizzazione lorda di una struttura ricettiva, misura che rappresenta la probabilità che ha il generico letto di una struttura di essere occupato da un cliente durante il periodo di riferimento.

In particolare, l’indice di utilizzazione lorda di una struttura ricettiva è il rapporto tra i risultati, in termini di presenze, effettivamente conseguiti da quella struttura in un determinato periodo e le sue potenzialità massime teoriche che si ottengono moltiplicando i letti per i giorni del periodo considerato (anno, mese). Si tratta di un indice “lordo” in quanto è calcolato su una base di 365 giorni lavorativi all’anno. La base di calcolo di 365 giorni facilita i confronti temporali (diversi anni) e spaziali (con altre località turistiche), permette di effettuare alcune considerazioni in merito alla redditività delle imprese ma soprattutto fornisce una chiara indicazione riguardo l’utilizzo in percentuale delle strutture ricettive in relazione alle loro potenzialità. A bassi valori dell’indice di utilizzazione lorda corrispondono, infatti, un basso grado di sfruttamento delle strutture turistiche ovvero un alto margine di miglioramento. L’ambito turistico comunale di Serra San Bruno registra un indice annuale di utilizzazione lorda di 8,9 punti percentuali pari a circa un terzo rispetto all’indice ricavato sia per l’ambito turistico provinciale (27,0%) che per quello complessivo regionale (25,6%).