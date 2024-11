Si aprono nuove opportunità per i giovani che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale in Calabria grazie agli incentivi offerti da Invitalia. Questa mattina l'iniziativa a Paola

Finanzia le idee. È, questo, il titolo del workshop promosso da “Territorio solidale” che si è tenuto oggi al Centro Laboratoriale di Piazza Sette Canali, nel centro storico di Paola.



Nuove imprese a tasso zero, finanziamenti per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori fino a 1,5 milioni di euro fino al 75% delle spese totali ammissibili. Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne. Se ne è discusso con gli esperti Invitalia.