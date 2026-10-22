Le proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti stanno mostrando quanto sia fragile il sistema economico del Mezzogiorno. In pochi giorni, i blocchi hanno provocato disagi nei rifornimenti di benzina, difficoltà per i supermercati e rallentamenti nelle attività produttive. E per la Calabria, dove il trasporto delle merci dipende in larga misura dai camion, il problema rischia di andare ben oltre le code sulle strade o i ritardi nelle consegne.

Quando si ferma un Tir, infatti, non si blocca soltanto una consegna: può fermarsi un’intera catena economica. Il carburante non arriva alle stazioni di servizio, i prodotti agricoli non raggiungono i mercati, gli scaffali dei supermercati si svuotano e le imprese rischiano di restare senza materie prime. È l’effetto a cascata di un sistema logistico che, soprattutto al Sud, ha poche alternative alla strada.

Calabria, perché il blocco dei camion può paralizzare tutto

La questione riguarda l'intero Mezzogiorno, ma in Calabria assume un peso particolare per la debolezza dei collegamenti ferroviari destinati al trasporto delle merci e per la necessità di garantire rifornimenti continui a territori distanti dai principali centri di produzione e distribuzione.

In Italia, secondo i dati dell’Istat riferiti al trasporto terrestre, il 92% delle merci viaggia su strada e appena l’8% su ferrovia. Lo squilibrio è ancora più evidente nel Sud, che movimenta soltanto il 3% delle merci trasportate in Italia per ferrovia. La conseguenza è una forte dipendenza dai mezzi pesanti: se i camion si fermano, diventa difficile trovare un’alternativa immediata per far arrivare i prodotti a destinazione.

Per una regione come la Calabria, questo significa che le ripercussioni di un blocco prolungato possono coinvolgere contemporaneamente agricoltura, commercio, distribuzione dei carburanti e industria alimentare. Le merci devono raggiungere i centri di lavorazione, i magazzini, i mercati e i punti vendita. Se il trasporto si interrompe, i tempi di consegna si allungano e le scorte cominciano a diminuire.

Il problema non riguarda soltanto ciò che arriva da fuori regione. Anche i prodotti calabresi destinati ai mercati nazionali hanno bisogno di una rete di trasporti efficiente. Un’interruzione della circolazione può quindi danneggiare sia le attività che attendono forniture sia le aziende che devono spedire le proprie merci.

Ferrovie insufficienti, il nodo irrisolto della logistica calabrese

La vulnerabilità del sistema non nasce con le proteste di questi giorni. È il risultato di anni di investimenti insufficienti nelle alternative al trasporto su gomma e di una rete ferroviaria che, soprattutto nel Mezzogiorno, non è ancora in grado di sostenere una quota significativa del traffico merci.

Il trasporto ferroviario è particolarmente conveniente sulle distanze medio-lunghe, mentre i camion garantiscono una maggiore flessibilità e consentono di raggiungere direttamente aziende, magazzini e negozi. Per questo, nei sistemi logistici più efficienti, i due mezzi lavorano insieme: treni e navi coprono i tragitti principali, mentre i Tir completano il viaggio fino alla destinazione finale.

È il cosiddetto trasporto intermodale, che permette di spostare i container da un mezzo all’altro senza dover trasferire singolarmente le merci. Ma per funzionare ha bisogno di porti attrezzati, terminal logistici e collegamenti ferroviari adeguati.

Nel Mezzogiorno, secondo i dati riportati nell’analisi del sistema logistico nazionale, gli interporti sono soltanto quattro sui 24 presenti in Italia: Bari, Maddaloni-Marcianise, Nola e Catania. La Calabria non compare in questo elenco. Anche dove esistono infrastrutture portuali importanti, la disponibilità di collegamenti ferroviari efficienti e direttamente utilizzabili per il traffico merci resta un elemento decisivo.

Gioia Tauro e i collegamenti ferroviari: la sfida per il futuro

Per la Calabria, il tema si intreccia inevitabilmente con il ruolo del porto di Gioia Tauro, uno dei principali scali di transhipment del Mediterraneo. La possibilità di collegare in modo più efficace il porto alla rete ferroviaria e ai mercati nazionali rappresenta un passaggio importante per ridurre la dipendenza esclusiva dai camion e rafforzare la competitività del territorio.

Gli investimenti ferroviari previsti dal PNRR per il Mezzogiorno puntano proprio a migliorare i collegamenti per passeggeri e merci. Tra gli interventi indicati figurano il potenziamento della linea Napoli-Bari e la prosecuzione degli interventi lungo l’asse Salerno-Reggio Calabria, con l’obiettivo di migliorare anche l’accessibilità ferroviaria del porto di Gioia Tauro. Perché i lavori sul tratto calabrese entrino nel vivo bisognerà aspettare almeno il 2030.

E in ogni caso la trasformazione richiede tempo. I cantieri possono ridurre temporaneamente la capacità delle tratte disponibili e complicare la circolazione dei treni merci, mentre le infrastrutture ancora inadeguate limitano la possibilità di trasferire rapidamente i carichi dalla strada alla ferrovia.

La conseguenza è che il trasporto su gomma continua a rappresentare l’asse portante della distribuzione delle merci. E quando questo asse si interrompe, le alternative non sono sufficienti a compensare immediatamente il blocco.

Dai campi ai supermercati, gli effetti a catena sulle imprese

I primi settori esposti alle conseguenze delle proteste sono quelli che hanno bisogno di rifornimenti frequenti. L’agroalimentare è uno dei più vulnerabili: frutta e verdura devono raggiungere rapidamente i mercati e i centri di distribuzione, perché il tempo trascorso nei magazzini può comprometterne la qualità e il valore commerciale.

Per le aziende agricole calabresi, il problema può presentarsi in due direzioni. Da una parte, la difficoltà di spedire i prodotti verso i mercati di destinazione; dall’altra, il rischio di ritardi nelle forniture necessarie per proseguire le attività. Se i camion restano fermi, le merci possono accumularsi nei magazzini, mentre gli operatori devono fare i conti con costi aggiuntivi e con il rischio di perdere una parte della produzione.

Anche la grande distribuzione è esposta. I supermercati lavorano spesso con scorte limitate e consegne programmate per ridurre i costi di stoccaggio. Questo modello, noto come just in time, consente di contenere le giacenze, ma rende più difficile assorbire interruzioni improvvise dei trasporti.

Il risultato può essere una progressiva riduzione della disponibilità di alcuni prodotti, soprattutto quelli che richiedono rifornimenti continui. Un problema che riguarda tanto le merci in arrivo da altre regioni quanto quelle prodotte localmente e destinate ai punti vendita calabresi.

Carburanti e produzione industriale, il rischio del fermo

Un discorso analogo vale per i distributori di carburante, che dipendono da rifornimenti periodici e non sempre dispongono di serbatoi sufficienti a fronteggiare interruzioni prolungate. Se le autocisterne non riescono a raggiungere gli impianti, le scorte possono esaurirsi e i disagi estendersi rapidamente a cittadini, imprese e lavoratori.

La carenza di carburante, a sua volta, rischia di alimentare un circolo vizioso: rende più complicati gli spostamenti e le attività di trasporto, proprio mentre la logistica è già sotto pressione.

Anche l’industria alimentare può subire conseguenze dirette. Le aziende che lavorano con materie prime e semilavorati consegnati regolarmente possono essere costrette a rallentare o sospendere la produzione quando le forniture non arrivano. È quanto sta accadendo in alcuni stabilimenti del settore della pasta, alle prese con difficoltà nel reperimento della semola di grano duro.

Per le imprese calabresi, la disponibilità di materie prime, imballaggi e prodotti intermedi dipende anche dall’efficienza dei collegamenti con il resto d’Italia. Un blocco dei trasporti che si prolunga nel tempo può quindi trasformarsi da problema logistico in un problema produttivo, con conseguenze sui ricavi, sui costi e sull’organizzazione del lavoro.

Il caro carburanti e il conto che rischia di pagare la Calabria

Le proteste degli autotrasportatori nascono dal peso crescente dei carburanti sui costi di esercizio. Per le aziende di trasporto, il gasolio rappresenta una voce fondamentale: quando il prezzo aumenta e le tariffe non compensano adeguatamente i rincari, la sostenibilità economica dei viaggi si riduce.

Ma il blocco delle attività produce effetti che vanno ben oltre il settore. La Calabria rischia di trovarsi stretta tra l’aumento dei costi per chi trasporta e le difficoltà di chi dipende dalle consegne. Agricoltori, commercianti, aziende manifatturiere e consumatori fanno parte della stessa catena e possono subire, in forme diverse, le conseguenze dell’interruzione.

È questo il punto che rende la protesta una questione economica regionale, oltre che una vertenza di categoria. La fragilità della logistica trasforma il fermo dei Tir in una minaccia per l’intero sistema produttivo calabrese, perché manca una rete alternativa sufficientemente sviluppata per garantire la continuità dei rifornimenti.

La crisi di questi giorni mette così in evidenza una contraddizione strutturale: il trasporto su gomma è indispensabile, ma la dipendenza quasi totale dai camion rende il territorio vulnerabile a ogni interruzione. Finché il trasporto ferroviario delle merci e l’integrazione tra porti, treni e strada non saranno rafforzati, ogni blocco prolungato rischierà di tradursi in scaffali più vuoti, produzione rallentata e costi più alti per tutta la Calabria. Per ora lo stop è rientrato ma il 27 ottobre è la prossima data da cerchiare in rosso sul calendario: dopo il nuovo confronto con il governo, gli autotrasportatori potrebbero decidere di rilanciare la protesta. E l’economia della Calabria potrebbe fermarsi ancora una volta.