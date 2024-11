Dalla sigla sindacale la proposta di un organo di controllo e monitoraggio su l’intero settore dei call center

Un osservatorio che diventi punto di sinergia tra istituzioni, parti sociali ed aziende operanti nel settore. E’ questa l’ultima proposta della segreteria regionale Ugl Telecomunicazioni che si inserisce così nella vicenda Infocontact. In attesa che venga convocato la prossima settimana il secondo incontro al ministero per lo Sviluppo Economico, il sindacato ha in questi giorni inviato la richiesta al neo presidente della Regione Calabria Mario Oliverio chiedendo l’istituzione di un organo che possa vigilare e tutelare una realtà articolata e complessa come quella dei call center.



«Fenomeni come delocalizzazioni, gare d’appalto dal forte ribasso, sempre contrastati ed oggetto di mirate iniziative di carattere nazionale da parte di U.G.L Telecomunicazioni, così come l’elargizione di fondi senza un controllo o monitoraggio dello stato di salute delle beneficiarie, - scrive in una nota la sigla - contribuiscono a rendere ancor più critica e complessa la situazione».



Ecco perché sarebbe necessario un controllo mirato ed attento. L’augurio dell’Ugl è che presto possa magari nascere un laboratorio di esempio all’intero settore nazionale delle telecomunicazioni.

di Tiziana Bagnato

