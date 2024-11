Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio rispondendo ad una question time alla Camera. Per quanto riguarda il ponte sullo stratte il ministro ha ribadito che 'non rientra tra le priorità del governo'

“Il collegamento Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria è tra le priorità del Governo, con una progettazione che riguarda sia il potenziamento della Battipaglia-Reggio Calabria con la variante Ogliastro-Sapri, in termini progettuali, sia la quadruplicazione della Salerno-Battipaglia, sempre in termini progettuali. Ma soprattutto, in termini di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l’incremento delle prestazioni”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, rispondendo durante il question time alla Camera a un’ interrogazione sulle iniziative per il potenziamento dell’asse ferroviario Salerno-Battipaglia-Paola-Reggio Calabria dell’onorevole Iannuzzi.



Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina "non rientra fra le priorita' di questo Governo. C'e' una serie di problematiche infrastrutturali molto piu' urgenti" - ha ribadito il ministro Delrio. Per quanto riguarda la mozione approvata a settembre alla Camera con il parere favorevole del Governo, Delrio ha ricordato che esprimeva "una valutazione positiva sull'opportunità di riconsiderare il progetto. Noi abbiamo detto che siano favorevoli a riconsiderare il progetto come infrastruttura ferroviaria - ha spiegato il ministro - E' una valutazione che non si nega a opere che hanno questo tipo di importanza".