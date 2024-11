Sono 11 le imprese tecnologiche calabresi presente allo Smau di Milano, la più importante manifestazione sull'innovazione d'Italia.

Smau - "Qui incontriamo la Calabria e l'Italia che vogliamo: quella che investe nelle proprie capacità, non si fa disarmare dal presente e costruisce il futuro". Con queste parole l'Assessore alla Cultura della Regione Calabria Mario Caligiuri ha commentato la presenze delle 11 idee imprenditoriali che sono presenti allo SMAU di Milano, la più importante manifestazione sull'innovazione del nostro Paese che ieri ha aperto i battenti.



Da nuovi bracci meccanici per la robotica subacquea ad algoritmi per l'analisi delle informazioni sui social network, da sistemi di geolocalizzazione basati sul campo magnetico all'analisi del latte materno per migliorare la nutrizione dei neonati. E ancora: nuovi sistemi per valorizzare i beni e il turismo culturale, reti per lo scambio di servizi tra utenti, nuovi sistemi per misurare l'efficienza delle telecomunicazioni, innovativi servizi web per la mobilità dei cittadini e per le aziende che operano nel settore. Sono queste le idee innovative con le quali la Regione Calabria si e' presentata allo SMAU, tutte iniziative imprenditoriali nate dai progetti individuati da "CalabriaInnova", ideata dalla Regione Calabria e gestita da Fincalabra con Area Science Park di Trieste. Tra le diverse iniziative presentate c'e' chi ha gia' contratti con Expo 2015 per la mobilità; chi, analizzando i dati di facebook e twitter, ha previsto i risultati del referendum dell'indipendenza della Scozia; chi sta studiando le cellule staminali per prevenire i tumori al seno; chi ha programmato un'applicazione per individuare i buchi della rete telefonica; chi ha creato un sistema di accensione delle luci senza bisogno dell'elettricista; chi registra ed esalta l'esperienza culturale, dando anche la possibilità di acquistare gadget virtuali; chi ha predisposto servizi innovativi per l'utilizzo dei computer abbattendo i costi delle simulazioni grafiche e progettuali; chi integra tramite la rete i servizi turistici, rendendoli un'esperienza globale; chi intende ottimizzare il trasporto dei viaggiatori su gomma, un mercato che vale oggi quasi 90 miliardi di euro; chi rende più appetibile l'offerta culturale dei musei con la "realtà aumentata", sperimentata in anteprima al "Museo del mare" di Cetraro e progetta robot per realizzare lavori subacquei; chi, operando nella frontiera dell'innovazione, ha gia' vinto premi prestigiosi come il "Tech Runch Italia" sfruttando il magnetismo terrestre.

Alle decine di laureati che sono coinvolti nei progetti e che stanno in questi giorni presentando queste idee imprenditoriali a Milano, l'Assessore ha dato appuntamento in Calabria a meta' novembre nel corso dello SMAU Calabria, dove sara' previsto un incontro dedicato a loro e a tutti gli altri portatori di idee imprenditoriali innovative.