Sabato 13 luglio 2024, la Innoweek 2024 ha ospitato la sesta edizione dello SpinUp Award, una giornata interamente dedicata alle startup e alle PMI, con un focus sulla longevità e altre tematiche emergenti. L'evento si è svolto nella suggestiva cornice di Palazzo De Stefani-Ciriaco a Girifalco, dove imprenditori, innovatori e professionisti si sono riuniti per condividere idee, esperienze e conoscenze.

La giornata è iniziata con la presentazione dell’iniziativa del presidente dell’Associazione Reboot, Angelo Marra, responsabile dell’iniziativa, facendo un breve riepilogo per gli ospiti delle attività svolte dal lunedì al venerdì precedenti. Il primo intervento, tenuto da Alessandro Immobile Molaro di Imment, ha esplorato il tema della crescita sistemica delle startup, offrendo un modello di funding innovativo e sostenibile.

Successivamente, Massimo Lucidi della Fondazione E-Novation ha affrontato il tema della reputazione digitale, un argomento cruciale in un'epoca in cui l'immagine online può determinare il successo o il fallimento di un'impresa.

A seguire Augusto Coppola di Entopan Innovation ha presentato un piano di vendite per startup in fase early stage, fornendo strumenti pratici e strategie per affrontare le sfide iniziali del mercato. Nel pomeriggio Andrea Romoli ha condotto un workshop sul metodo Lego Serius Play, coinvolgendo i partecipanti in un’esperienza formativa interattiva e creativa.

L’intervento di Salvo Panarello di Keix – Data for Knowledge è stato focalizzato sull'importanza dell'analisi dei dati e dei sistemi informativi aziendali per le Pmi italiane, evidenziando come le tecnologie possano rispondere ai fabbisogni informativi delle imprese.

Daniela Brunno, consulente per la digitalizzazione delle Pmi, ha fornito preziosi consigli sugli strumenti e le tecniche per la gestione efficace dei team, un aspetto fondamentale per il successo aziendale.

In collegamento video la partecipazione di esponenti di Andaf Campania Calabria, coordinati dal presidente Giovani Antonio Schioppi, insieme a Ettore Paterniti e Raffaele Allocca hanno parlato della trasformazione sostenibile e digitale delle imprese.

A seguire, dello Studio Rubino & Partners, l’ingegnere Noemi Sgammotta ha approfondito il tema della tutela della proprietà industriale e dei relativi strumenti di valorizzazione.

Un secondo intervento giornaliero di Augusto Coppola (Entopan Innovation) è stato incentrato sui fallimenti, storie di insuccessi, da analizzare per potersi migliorare.

Paolo Cannarella della presidenza del Consiglio dei Ministri ha illustrato lo scenario attuale e futuro degli strumenti di finanziamenti messi a disposizione dall’Europa per enti e aziende sul tema dell’innovazione, raccontando in chiusura come nel 2020 in treno, nasce la sua idea di pubblicare un manuale di europrogettazione, affrontando per la metà del volume il tema delle metodologie migliori per la rendicontazione.

Floriano Bonfigli di Next Age Accelerator ha chiuso la giornata con una presentazione sul presente e futuro della longevità, un tema sempre più rilevante nel panorama imprenditoriale globale.

Per la seconda giornata del premio SpinUp Award ha visto la partecipazione alla pitch competition di 6 srartup e Pmi innovative:

Weaving fa parte del programma NextAge istituito da Cdp Venture Capital. Attualmente in Italia esistono circa 14 milioni di anziani, con problemi muscolo-scheletrici non trattati. Weaving consente al fisioterapista di raggiungere il paziente nonostante le difficoltà territoriali, economiche o di mobilità. Propone un servizio di tele-riabilitazione tramite il quale il fisioterapista assegna schede di esercizi e monitora i risultati per garantire un percorso ritagliato sulle necessità dell'assistito. I risultati della riabilitazione sono raccolti tramite schede di valutazione compilate dal paziente o dal caregiver ma anche da un’intelligenza artificiale che, tramite la webcam di Pc o smartphone, comprende i movimenti del paziente e ne valuta l'efficacia. In questo modo migliorano i risultati qualitativi della terapia, diminuiscono i tempi di recupero e migliora la relazione con il paziente.

Genogra crea software ottimizzati ed automatizzati per l'analisi pangenomica che offrono una qualità di analisi mai raggiunta. Con la piattaforma di Genogra i tempi dell'intera pipeline genomica si accorciano da mesi a giorni e i bioinformatici sono in grado di analizzare con estrema accuratezza anche le zone più complesse del DNA, tra cui i telomeri (zone molto complesse e la cui usura è segno distintivo dell'invecchiamento), e tenere traccia delle loro modifiche nel tempo. FlorenceCare sviluppa un software AI Cloud trasforma l'assistenza sanitaria a casa per tutti, a partire dalla popolazione anziana. Questo sistema connette i pazienti o i loro caregiver familiari con un'ampia rete di professionisti sanitari, come infermieri, fisioterapisti e tecnici diagnostici. Inoltre, fornisce l'accesso a dashboard complete di dati sanitari per monitorare le condizioni dei pazienti e seguire i loro progressi.Il software facilita anche la condivisione dei dati tra pazienti, le loro famiglie, i fornitori di assistenza sanitaria e i medici, garantendo un coordinamento dell'assistenza efficiente e continuo. In questo modo, gli anziani possono ricevere il supporto necessario per vivere in modo indipendente a casa.



Dom-Ino Labs realizza progetti hardware/software/firmware basati su una serie di tecnologie per l’Iot e l’intelligenza artificiale per assistere i pazienti nelle strutture sanitarie che presentano problematiche di mobilità e autosufficienza, nello specifico sono state presentate due soluzioni già a mercato, una telecamera da montare sul letto dotata di diversi sensori per misurare diverse attività del paziente e un letto completo di sensori specifici sempre per misurare diverse attività del paziente.



Labelld, presenta una soluzione che migliora le interazioni tra brand e clienti attraverso un software proprietario, migliorando la trasparenza, personalizzando il coinvolgimento dei consumatori e promuovendo i principi dell'economia circolare. L’obiettivo della startup è promuovere l'adozione dei Passaporti Digitali dei Prodotti e dei principi dell'economia circolare attraverso servizi connessi e programmi di fidelizzazione, favorendo un'economia digitale sostenibile.

Icarus è una piattaforma guidata dall'intelligenza artificiale che migliora l'assistenza medica utilizzando la letteratura scientifica certificata a livello internazionale per supportare le necessità mediche quotidiane. Aiuta i medici nella gestione di condizioni post-operatorie semplici e malattie croniche, integrando ma non sostituendo la loro competenza. Icarus sfrutta un modello linguistico di grandi dimensioni (Llm) proprietario e utilizza un metodo brevettato in attesa di brevetto per validare le risposte alle domande mediche, che vengono revisionate dai migliori specialisti medici a livello globale.

La giornata si è conclusa con la votazione da parte della giuria presente in sala che ha premiato Icarus come migliore startup presente, al secondo posto Dom-ino Lab e terze ex equo Weaving, Genorga e Florence Care.

L'evento ha dimostrato ancora una volta come la Innoweek sia un appuntamento imprescindibile per chi vuole essere protagonista nel mondo dell'innovazione. La sesta giornata ha offerto non solo spunti e conoscenze, ma anche la possibilità di creare connessioni significative per il futuro delle startup e delle Pmi italiane.