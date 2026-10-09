Il programma punta a rafforzare la cooperazione dei due Paesi e creare strategie condivise a sfide comuni, in materia di ambiente, cultura e turismo sostenibile. La platea dei partecipanti è stata ampliata agli enti del terzo settore: la scadenza il 19 ottobre

Soluzioni condivise a sfide comuni. La Calabria amplia la platea dei potenziali beneficiari del programma interregionale Grecia-Italia 2021-2027. Si tratta di progetti per 106 milioni di euro volti a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dei due Paesi. La scadenza è stata prorogata al 19 ottobre. Potranno partecipare anche gli enti del terzo settore.

«Serve a un obiettivo estremamente prioritario, tangibile: quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, in questo caso dei calabresi» ha spiegato Raffaele Rio, dirigente generale del dipartimento asset strategici della Regione Calabria. «Lo si fa attraverso un investimento molto mirato sulla qualità della vita, sull'ambiente, sulla cultura, con un universo di stakeholder molto chiaro e diretto che oltre ad avere i cittadini come beneficiari finali ma coinvolge gli enti pubblici e il terzo settore».

La call, l'ottava, si è svolta stamani in Cittadella per approfondire i contenuti del bando, del valore di 5 milioni di euro, e articolato in due parti. La prima a sostegno dell'economia circolare, per il rafforzamento della cultura e del turismo sostenibile. La seconda per rinsaldare la cooperazione attraverso strategie macro-regionali. «È un momento molto importante» ha evidenziato Maria Grazia Madaffari, funzionaria del dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del consiglio dei ministri.

«Questa call riguarda i cosiddetti small projects, cioè i piccoli progetti. Una tipologia pensata per ampliare la platea dei beneficiari. È importante sottolineare che il programma Interreg-Grecia-Italia, rientra all'interno della strategia macro-regionale EUSEIR, di cui attualmente l'Italia ha la presidenza».

«Questo progetto si innesta in uno più ampio di collaborazione internazionale tra Italia e Grecia» ha aggiunto il consigliere regionale Angelo Brutto. «Si dà la possibilità con l'ottava call di coinvolgere anche gli enti del terzo settore. Questa è un'apertura molto importante perché noi riteniamo che la cooperazione debba essere sì tra Stati, tra regioni, ma anche territoriale coinvolgendo più attori possibili».