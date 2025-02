“Turismo ecosostenibile – biodiversità e paesaggi nella Calabria dell’entroterra”: di questo e molto altro si è discusso nel corso della seconda giornata della Bit Milano 2025.

Nello stand della Calabria l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese con delega anche all’Ambiente si è soffermato sugli interventi strategici che la Regione sta portando avanti: turismo sostenibile e strutturato, con investimenti concreti per la tutela ambientale, miglioramento delle infrastrutture turistiche e valorizzazione del patrimonio culturale, sottolineando come sia necessaria «una connessione tra i diversi attrattori turistici della regione, immaginando una Calabria più integrata e interconnessa».

È emerso che il 70% della biodiversità presente in Italia si trova proprio in Calabria e come la Regione, a ragione considerando i risultati raggiunti, abbia puntato sulla Ciclovia dei Parchi della Calabria. Quattro i parchi naturali attraversati dal percorso premiato per la promozione di un turismo lento ed ecosostenibile.

Giovanni Aramini, dirigente regionale di parchi ed aree naturali protette ha preso parte, in qualità di regione premiata nel 2024, al lancio delle candidature per l’Oscar italiano del cicloturismo 2025.

Marziale Battaglia, presidente del Gal Serre calabresi, e Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee, hanno evidenziato l’importanza della sinergia tra i Gruppi di Azione Locale della Calabria, che oggi collaborano attivamente per rafforzare l’offerta turistica e valorizzare il patrimonio delle aree interne e l’impegno dei Gal nel mettere a sistema le risorse dell’entroterra, promuovendo percorsi naturalistici, arte, tradizioni e soprattutto enogastronomia. I due presidenti hanno raccontato il progetto “Le Montagne del Sole: un viaggio tra avventura, enogastronomia e arte per un turismo rigenerativo”. Finanziato dal Ministero del Turismo, iniziativa che valorizza il territorio, promuove l’interazione con le comunità e celebra l’unicità della collaborazione con gli artisti, trasformando ogni visita in un’esperienza indimenticabile.

La mattinata è proseguita con l’incontro sul “Turismo digitale e marketing territoriale: borghi e luoghi di Calabria nelle immagini”. I relatori hanno parlato dell’esperienza di Gerace Borgo Smart con la creazione di un ologramma interattivo di Gerasimo Romano, un personaggio digitale che accompagna i visitatori alla scoperta della storia di Gerace.

Presentati i dati di crescita del portale Calabria Straordinaria. Nel 2024 ha registrato: 1.6 milioni di visitatori unici; oltre 2.1 milioni di pagine viste; un traffico cinque volte superiore rispetto al 2023; un incremento delle visite dall’estero. A marzo è prevista l’uscita della versione in lingua tedesca del portale, con contenuti ottimizzati per il pubblico germanico, basati su un’analisi delle preferenze di viaggio.

In questo contesto si è parlato della mostra “Calabria Illustrata”, frutto del progetto di “Residenza d’artista Cose Belle Off – Artist Residency for illustrators”. Il progetto nasce come premio per gli illustratorə selezionati con il concorso internazionale, “Cose Belle Contest d’illustrazione”. Durante la residenza, gli illustratorə si sono immersi nei ritmi della vita calabra tra creatività e condivisione. A fare da sfondo all’esperienza una Calabria bellissima, una terra unica, ricca di valore e potenzialità.

Il viaggio all’interno del turismo calabrese, di quello che è e di quello che sarà, è proseguito discutendo di archeologia con il panel dal titolo: “Turismo archeologico. Itinerari che raccontano storia, cultura e tradizioni”. Ad emergere in modo chiaro le potenzialità inespresse di tutto il territorio calabrese e la necessità di cambiare approccio comunicativo. Narrare la storia calabrese con altre parole. «Il turismo archeologico – ha sottolineato l’assessore Calabrese – è una delle carte vincenti della Calabria, ma deve essere inserito in un’offerta turistica integrata che unisca mare, montagna, enogastronomia e tradizioni. Solo così potremo trasformare la nostra storia in un motore economico concreto».

Molte le potenzialità della Calabria, ancora tanto da valorizzare. Tra queste anche l’impegno verso un turismo inclusivo. Fortemente voluto dall’assessore Calabrese l’evento “Comunicare senza barriere: l’importanza della Lingua dei Segni per un turismo accessibile e inclusivo” e la presenza nel padiglione del servizio Lis Calabria, garantendo traduzioni simultanee e materiali accessibili.

A concludere la serie di incontri, il panel dal titolo: “Il turismo per la valorizzazione del territorio. Tra natura e borghi. Montagna, mare e nuove destinazioni”. Ci si è confrontati sui Parchi marini della Calabria e sullo sviluppo del territorio. In questo contesto è stato presentato il progetto “Cis – svelare bellezza” con capofila il Comune di Gerace, insieme ai Comuni di Locri, Portigliola, Siderno e Antonimina.

La giornata di oggi, 11 febbraio, sarà per la Calabria un momento per tirare le somme di quello di cui si è discusso, un modo per rientrare con tante idee nuove e soprattutto fattibili. L’assessore Calabrese avrà modo di visitare gli stand delle altre regioni, con la possibilità di confrontarsi e ottenere feedback da territori nazionali e internazionali anche molto diversi dalla Calabria.